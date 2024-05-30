Сезон пробок открыт: центральную улицу перекроют в июне в Тюмени из-за ремонта

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 10 дней из-за работ на теплосетях закроют для проезда автомобилей участок Пермякова на пересечении с улицей Рижской. Также с 30 мая по 20 августа будет перекрыто движение транспортных средств по улице Коммунистической, 2А на участке от улицы Луначарского до улицы Ямской.