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Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:05

В центре Тюмени на 10 дней в июне перекроют улицу

Сезон пробок открыт: центральную улицу перекроют в июне в Тюмени из-за ремонта

30 мая 2024, 06:03
Фото: 1MI

В центре Тюмени на 10 дней в июне перекроют улицу

С 10 по 20 июня для проезда транспортных средств закроют участок улицы Тульской в районе пересечения с проездом Геологоразведчиков. Данная мера связана с проведением работ по капитальному ремонту участка теплосети.

По информации администрации Тюмени, альтернативные маршруты организуют по улицам Республики, 50 лет ВЛКСМ, Пермякова.

Фото: Администрация Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 10 дней из-за работ на теплосетях закроют для проезда автомобилей участок Пермякова на пересечении с улицей Рижской. Также с 30 мая по 20 августа будет перекрыто движение транспортных средств по улице Коммунистической, 2А на участке от улицы Луначарского до улицы Ямской.

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