В Тюмени временно перекроют движение транспортных средств по улице Коммунистическая

30 мая специалисты УСТЭК приступят к реконструкции участка тепловой сети по ул. Коммунистическая в ППУ изоляции диаметром 530 мм. Здесь заменят трубопровод протяженностью 288 метров, на котором в прошлые периоды уже устраняли дефекты. В связи с проведением работ в период с 30 мая по 20 августа будет полностью перекрыто движение транспортных средств в районе здания № 2А на участке от улицы Луначарского до улицы Ямской.