В Тюмени временно перекроют движение транспортных средств по улице Коммунистическая

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
30 мая специалисты УСТЭК приступят к реконструкции участка тепловой сети по ул. Коммунистическая в ППУ изоляции диаметром 530 мм. Здесь заменят трубопровод протяженностью 288 метров, на котором в прошлые периоды уже устраняли дефекты. В связи с проведением работ в период с 30 мая по 20 августа будет полностью перекрыто движение транспортных средств в районе здания № 2А на участке от улицы Луначарского до улицы Ямской.
Объезд возможен через улицу Луначарского. От улицы Коммунистическая до улицы Казанская будет организовано двустороннее движение. На улице Казанская от улицы Луначарского до улицы Ямская будет организовано одностороннее движение в сторону улицы Ямская. Возможны также альтернативные маршруты объезда по улицам Перекопская, Чернышевского.
УСТЭК просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с реконструкцией важного объекта ремонтной кампании этого лета. Трубопровод пролегает на гостевой улице около набережной, Никольского моста, Тюменского индустриального университета. Этот район является местом притяжения горожан и гостей нашего города. Реконструкция позволит избежать инцидентов в отопительном периоде и повысить качество услуг для жителей многоквартирных жилых домов и образовательного учреждения, подключенных к данному трубопроводу.
Просьба заблаговременно выбирать возможные маршруты объезда, которые можно уточнить на официальном сайте Администрации города Тюмени https://admtyumen.ru/.