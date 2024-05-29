В Тюмени перекроют для движения больше 6 улиц. Список

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
О массовом перекрытии дорог уже сообщили в городской мэрии. Ограничения движения вступят в силу уже с 30 июня. Коснется это улиц возле набережной реки Тура и в районе Дома обороны. Вводят ограничения из-за ремонта теплосетей.
«Будет прекращено движение транспортных средств по ул. Коммунистической на участке от ул. Луначарского до ул. Ямской. Объезд возможен через ул. Луначарского. На участке ул. Луначарского от ул. Коммунистической до ул. Казанской будет организовано двустороннее движение. На ул. Казанской от ул. Луначарского до ул. Ямской одностороннее движение будет организовано в направлении ул. Ямской» — сообщают в мэрии Тюмени.
Кроме того, перекроют движение по улице Пермякова на пересечении с улицей Рижской. Пока идут работы — власти города предлагают варианты объезда по улицам Республики, Пермякова и Парфенова. Занять работы на теплосетях должны около 10 дней.
Ранее сообщалось, что из-за грядущего ремонта в центре Тюмени на полгода могут перекрыть несколько дорог.