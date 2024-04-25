Центр Тюмени перекроют в майские выходные

В Праздник Весны и Труда, 1 мая, в Тюмени закроют для проезда транспортных средств участок автомобильной дороги по улице Станкостроителей — от Профсоюзной до Николая Машарова, 2. Дорога будет закрыта с 7 часов утра до полудня.

Сюжет Перекрытие дороги