Центр Тюмени перекроют в майские выходные

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Данная мера связана с проведением торжественного мероприятия, посвященного годовщине присвоения Тюмени звания «Город трудовой доблести». Альтернативные маршруты проезда организуют по улице Профсоюзной.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая закроют на полгода, до 1 ноября, автодороги по четырем участкам улиц на Ленина, Тургенева, Семакова и Кирова. Там будут проходить работы в рамках второго этапа реконструкции улицы Ленина.