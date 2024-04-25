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Центр Тюмени перекроют в майские выходные

Центр Тюмени перекроют в майские выходные

25 апреля 2024, 08:17
Фото: sdelanounas.ru
В Праздник Весны и Труда, 1 мая, в Тюмени закроют для проезда транспортных средств участок автомобильной дороги по улице Станкостроителей — от Профсоюзной до Николая Машарова, 2. Дорога будет закрыта с 7 часов утра до полудня.

Данная мера связана с проведением торжественного мероприятия, посвященного годовщине присвоения Тюмени звания «Город трудовой доблести». Альтернативные маршруты проезда организуют по улице Профсоюзной.

Фото: Администрация Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая закроют на полгода, до 1 ноября, автодороги по четырем участкам улиц на Ленина, Тургенева, Семакова и Кирова. Там будут проходить работы в рамках второго этапа реконструкции улицы Ленина.

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