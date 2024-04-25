Паводки, ливни и наводнения: к чему готовиться тюменцам в ближайшие годы

По его мнению, главной причиной природных катаклизмов, безусловно, является потепление климата. Именно оно запускает механизм повторяющихся стихийных бедствий. Ученый поясняет, что чем теплее атмосфера, тем больше пара она может поглощать, что напрямую оказывает влияние на количество и интенсивность осадков. К слову, средняя глобальная приземная температура за последние 150 лет возросла более, чем на 1 градус, что с точки зрения климатологии, очень много.