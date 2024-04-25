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Паводки, ливни и наводнения: к чему готовиться тюменцам в ближайшие годы

Паводки, ливни и наводнения: к чему готовиться тюменцам в ближайшие годы

25 апреля 2024, 07:58
Фото: 1MI
Паводки в российских регионах, в том числе в Тюменской области, наводнения и ливни с ураганными ветрами в последние годы стали все чаще происходить в различных уголках Земли. Ученые считают, что причиной этому является глобальное изменение климата на нашей планете.

Наводнения в регионах

Наводнение 2024 года на юге Китая стало одним из сильнейших за последние 50 лет. С 18 апреля в регионе страны идут проливные дожди и ураганы, вследствие чего в гористой местности начались оползни, а вода в реках превысила критические значения.

16 апреля ливни обрушились на Дубай — в городе выпала годовая норма осадков, ушли под воду дороги. Власти объявили «оранжевый уровень» погодной опасности».

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От погодных аномалий страдают и регионы России, в том числе Краснодарский край с умеренно-континентальным климатом и субтропиками на сочинском побережье — за прошедшие годы было несколько резонансных подтоплений.

«Климат меняется кардинально. Многие аномальные события сегодня стали происходить чаще, и эти изменения связаны с глобальным потеплением. Выбросы углекислого газа повышают температуру Земли, циклоны начинают двигаться быстрее, растет количество осадков во время дождей. Гидротехнические сооружения, рассчитанные на основе предыдущего опыта, не справляются с потоками воды. Возникают наводнения, стихийные бедствия. События в Дубае и в Оренбуржье — звенья одной цепи», — отмечает климатолог Алексей Карнаухов в беседе с «Новыми Известиями».
Фото: 1MI

Что общего между паводком в России и ливнями в Китае?

Аналогичного мнения придерживается и академик РАН Виктор Данилов-Данильян. По его словам, в Китае — муссонный климат и наводнения, шквалистые ветра там наблюдались всегда. Но глобальное потепление только усугубило проблему.

В Дубае же, отмечает Данилова-Данильян, вероятно, глобальные перемены в погоде связаны с человеческой деятельностью.

«Использование таких методов, как рассеивание облаков для получения необходимых осадков в одном районе может вызвать внезапные наводнения и засухи в другом», — отмечает академик РАН.

По его мнению, главной причиной природных катаклизмов, безусловно, является потепление климата. Именно оно запускает механизм повторяющихся стихийных бедствий. Ученый поясняет, что чем теплее атмосфера, тем больше пара она может поглощать, что напрямую оказывает влияние на количество и интенсивность осадков. К слову, средняя глобальная приземная температура за последние 150 лет возросла более, чем на 1 градус, что с точки зрения климатологии, очень много.

Фото: тг-канал Александр Моор

Паводок является следствием обильных осадков

Старший научный сотрудник АНО «Международного НИИ устойчивого развития» Александр Долгушин отмечает, что паводки в регионах России в 2024 году, в том числе Тюменской области, происходят по причине быстрого таяния большого количества снега.

Атмосфера нагревается сильнее обычного, углерод и другие вещества усиливают парниковый эффект, в результате происходят природные аномалии.

«Необходимо предугадывать такие паводки, они могут повторяться, и региональные власти должны рассчитывать площади под постройку жилых территорий вблизи водоемов», — отмечает Долгушин.
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Как скажется потепление климата на разных регионах земли?

По словам Долгушина, в ближайшие годы природные аномалии будут происходить все чаще. Причем наводнения будут чередоваться с засухами. Это коснется регионов, не защищенных горами, то есть открытых местностей.

Ученый считает, что в перспективе Гренландия может оттаять, а в Африке произойдет опустынивание. А там, где было холод, может наступить потепление. Например, в Сибири, Скандинавии, в Антарктиде. Опустынивание может произойти в Крыму, Астраханской области, в Краснодарском крае.

По прогнозам немецких ученых, к середине столетия увеличение температур, обильные осадки и приведут к ежегодному глобальному ущербу на сумму 38 триллионов долларов, совокупный доход всех стран мира сократится на 19%.

Эксперты отмечают, что многие страны мира смогут избежать негативных последствий, если человечество начнет тратить деньги на сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа.

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