При ремонте Тюменской объездной применяется технология строительства автобанов

«На региональных дорогах мы пробовали ОМС 4 года назад. Взяли участки Старотобольского тракта и подъезд к с. Муллаши. Там много карьеров, и дорогу постоянно давили грузовики. Отремонтированные участки держатся. Рассчитываем, что технология хорошо покажет себя и на Обходе г. Тюмени», — прокомментировал заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Управления автомобильных дорог Тюменской области.