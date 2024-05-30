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Posted 30 мая, 12:53

Published 30 мая, 12:53

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

При ремонте Тюменской объездной применяется технология строительства автобанов

При ремонте Тюменской объездной применяется технология строительства автобанов

30 мая 2024, 12:53
Фото: 1MI
Ремонт региональной дороги Обход Тюмени в районе развязки с ул. Ямской ведется в круглосуточном режиме. Подрядчик при реконструкции данного участка использует технологию, которая применяется при строительстве автобанов. Об этом рассказали в ГУС Тюменской области.

За ночь специалисты срезают слой старого покрытия и основания на глубину 25 сантиметров. Это на 15 сантиметров больше, чем при обычном фрезеровании. Такая глубина необходима для укладки слоя органоминеральной смеси.

«Здесь применяется комбинированная вяжущая, ЭПК ДМ-смеси водоэмульсионные и цемент. В основе идут щебень — мы используем срезку — и песок. Под слоями асфальтобетона получится плита основания, которая должна сдержать образование колейности, и участок будет работать гораздо дольше», — раскрыл технологию инженер-лаборант ДРСУ-2 Сергей Покачалов.

Смесь готовят на асфальтобетонном заводе. Важно соблюсти необходимую температуру укладки и влажность.

«Слой ОМС укладывается как асфальт. Мы подгрунтовываем его снизу битумной эмульсией, после укатки ещё сверху обрабатываем, чтобы влага не испарялась. И потом перекрываем его двумя слоями асфальта», — рассказал начальник участка ДРСУ-2 Камиль Хасанов.

Слой органоминеральной смеси укладывают за день. Асфальтобетоном перекрывают в ночную смену. На Обходе г. Тюмени подобную технологию используют впервые. В основном она применяется при реконструкции федеральных трасс.

«На региональных дорогах мы пробовали ОМС 4 года назад. Взяли участки Старотобольского тракта и подъезд к с. Муллаши. Там много карьеров, и дорогу постоянно давили грузовики. Отремонтированные участки держатся. Рассчитываем, что технология хорошо покажет себя и на Обходе г. Тюмени», — прокомментировал заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Управления автомобильных дорог Тюменской области.

Накануне специалисты завершили ремонт 1,5 км левой полосы. Сейчас работы идут на правой полосе. Всего ОМС планируется уложить на площади около 8 тыс. кв. метров.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области в этом году будет отремонтировано более 254 км дорог.

#Политика
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