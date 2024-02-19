«Наш результат — 100%: Тюменская область продолжает реализацию нацпроектов

Posted 19 февраля, 12:56
Published 19 февраля, 12:56
Modified Сегодня, 00:35
Updated Сегодня, 00:35
«В 2023 году Тюменская область наряду с еще шестью субъектами Федерации вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей реализации региональных проектов в рамках нацпроектов. Наш результат — сто процентов. Средний уровень по России — 98,14 процента», — напомнил губернатор.
В Тюменской области продолжается активная работа по заключению контрактов в целях исполнения нацпроектов на 2024 год, доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.
По данным на начало февраля, для реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ» уже заключено более 98 процентов контрактов, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — свыше 97 процентов, по нацпроекту «Образование» — 92 процента.
В целом по всем нацпроектам план контрактования выполнен на 69,7 процента.
«Задачи и объекты на 2024 год всем понятны. Положительный опыт у нас есть. Давайте не будем в отстающих», — обратился к участникам совещания Александр Моор.