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Posted 21 февраля, 11:58

Published 21 февраля, 11:58

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

За пять лет в Тюменской области по нацпроекту благоустроено более 100 объектов

За пять лет в Тюменской области по нацпроекту благоустроено более 100 объектов

21 февраля 2024, 11:58
Фото: 1MI
Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» ведется в России с 2019 года. За это время в Тюменской области в рамках данной программы было благоустроено 24 общественных пространства и 77 дворов, сообщает Информцентр правительства региона.
Фото: Информцентр правительства ТО

На форуме «Сильные идеи для нового времени» первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин рассказал о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он отметил, что с 2018 года было проведено 10 конкурсов благоустройства. На сегодня завершено порядка 700 инициатив.

С 2023 года в конкурсе участвуют новые регионы — их 8 проектов стали победителями.

В Тюменской области с момента запуска данной программы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приведены в порядок 24 общественных пространства и 77 дворовых территорий. В этом году планируется благоустройство 7 объектов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал в своих соцсетях голосование за дизайн-проекты данных территорий. Отдать предпочтение за облик будущих объектов жители смогут этой весной.

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