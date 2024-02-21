За пять лет в Тюменской области по нацпроекту благоустроено более 100 объектов

Posted 21 февраля, 11:58
Published 21 февраля, 11:58
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
На форуме «Сильные идеи для нового времени» первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин рассказал о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он отметил, что с 2018 года было проведено 10 конкурсов благоустройства. На сегодня завершено порядка 700 инициатив.
С 2023 года в конкурсе участвуют новые регионы — их 8 проектов стали победителями.
В Тюменской области с момента запуска данной программы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приведены в порядок 24 общественных пространства и 77 дворовых территорий. В этом году планируется благоустройство 7 объектов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал в своих соцсетях голосование за дизайн-проекты данных территорий. Отдать предпочтение за облик будущих объектов жители смогут этой весной.