За пять лет в Тюменской области по нацпроекту благоустроено более 100 объектов

На форуме «Сильные идеи для нового времени» первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин рассказал о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он отметил, что с 2018 года было проведено 10 конкурсов благоустройства. На сегодня завершено порядка 700 инициатив.