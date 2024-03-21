Школу искусств и детский сад планируют построить в Тюмени

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Власти Тюмени ищут подрядчиков, которые займутся строительством детского сада в районе ЖК «Звездный городок» и школы искусств имени Знаменского на Судоремонтной. Соответствующие тендеры были опубликованы на Госзакупках.
На строительство детского сада выделены 497.3 миллиона рублей. Работы планируется начать в январе 2025 года и завершить до мая 2026 года. Подрядчик будет определен 10 апреля.
На подготовку проектной документации и строительство школы искусств выделили 800.6 миллиона рублей. В пятиэтажном здании расположатся помещения для занятий изобразительным искусством, выставочный зал, а также хоровой и хореографический классы. Итоги торгов также будут подведены 10 апреля, а строительство планируют закончить до конца 2026 года.
Старое здание школы искусств имени Знаменского было признано аварийным и подлежащим сносу. Новое здание будут строить на том же месте.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за 140.7 миллиона рублей продали здание бывшей детской больницы на Ленина. Больница была построена в середине прошлого века.