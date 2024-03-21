Школу искусств и детский сад планируют построить в Тюмени

На подготовку проектной документации и строительство школы искусств выделили 800.6 миллиона рублей. В пятиэтажном здании расположатся помещения для занятий изобразительным искусством, выставочный зал, а также хоровой и хореографический классы. Итоги торгов также будут подведены 10 апреля, а строительство планируют закончить до конца 2026 года.