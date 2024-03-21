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Школу искусств и детский сад построят в Тюмени

Школу искусств и детский сад планируют построить в Тюмени

21 марта 2024, 06:53
Фото: 1MI

Школу искусств и детский сад построят в Тюмени

На строительство двух объектов выделили в общей сложности почти 1.3 миллиарда рублей. На данный момент власти занимаются поисками подрядчиков.

Власти Тюмени ищут подрядчиков, которые займутся строительством детского сада в районе ЖК «Звездный городок» и школы искусств имени Знаменского на Судоремонтной. Соответствующие тендеры были опубликованы на Госзакупках.

На строительство детского сада выделены 497.3 миллиона рублей. Работы планируется начать в январе 2025 года и завершить до мая 2026 года. Подрядчик будет определен 10 апреля.

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На подготовку проектной документации и строительство школы искусств выделили 800.6 миллиона рублей. В пятиэтажном здании расположатся помещения для занятий изобразительным искусством, выставочный зал, а также хоровой и хореографический классы. Итоги торгов также будут подведены 10 апреля, а строительство планируют закончить до конца 2026 года.

Старое здание школы искусств имени Знаменского было признано аварийным и подлежащим сносу. Новое здание будут строить на том же месте.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за 140.7 миллиона рублей продали здание бывшей детской больницы на Ленина. Больница была построена в середине прошлого века.

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