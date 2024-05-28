Временных рамок больше нет: почему фильмы стали длиннее?

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Ранее время картины ограничивалась размером кинопленки. Сегодня цифровые технологии изменились. К примеру, продолжительность основанного на кинокомиксах Marvel, фантастического боевика «Мстители: Финал» составляет 182 минуты, биографического триллера «Оппенгеймер» — 180 минут, американской драмы «Убийцы Цветочной Луны» — 206 минут.
Для сравнения, в 1989 году «Русалочка» длилась 83 минуты, тогда как продолжительность ремейка 2023 года составил 135 минут.
Эксперты отмечают, что физические ограничения, которые ранее влияли на стоимость показа, отныне не действуют.
«Меньшее время показа означает меньшее количество билетов, хотя это не такая проблема, когда фильм транслируется на нескольких экранах, и вам больше не нужно учитывать стоимость изготовления и доставки более крупных и объемных пленочных отпечатков», — считает кинокритик Сэм Адамс.
Другим значимым фактором является рост стриминговых платформ. У известных режиссеров теперь всегда есть возможность перейти на Netflix и его аналоги, где им обещают больше свободы, чем когда-либо прежде. Поэтому авторам больше не следует придерживаться временных ограничений, пишет newia.ru.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили самые дороги билеты на концерт Shaman. Выступление популярного российского певца состоится в конце сентября.