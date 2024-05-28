Временных рамок больше нет: почему фильмы стали длиннее?

Другим значимым фактором является рост стриминговых платформ. У известных режиссеров теперь всегда есть возможность перейти на Netflix и его аналоги, где им обещают больше свободы, чем когда-либо прежде. Поэтому авторам больше не следует придерживаться временных ограничений, пишет newia.ru.