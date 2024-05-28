В спецоперации погиб наводчик из Тюменской области

Владислав служил наводчиком мотострелкового отделения. В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции проявил самоотверженность и храбрость. Награжден посмертно Орденом Мужества. Об этом сообщил глава Сладковского района Александр Иванов.