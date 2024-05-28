В спецоперации погиб наводчик из Тюменской области

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Владислав служил наводчиком мотострелкового отделения. В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции проявил самоотверженность и храбрость. Награжден посмертно Орденом Мужества. Об этом сообщил глава Сладковского района Александр Иванов.
Церемония прощания и похороны бойца состоялись накануне в селе Сладково. Владислава похоронили со всеми воинскими почестями.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО на Украине погиб 36-летний Станислав Гезенко. Военный числился пропавшим без вести более полугода.