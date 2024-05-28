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В зоне СВО погиб рядовой из Тюменской области Владислав Татарченков

В спецоперации погиб наводчик из Тюменской области

28 мая 2024, 05:42
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб рядовой из Тюменской области Владислав Татарченков

Житель Сладковского района Владислав Татарченков погиб в зоне специальной операции. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания.

Владислав служил наводчиком мотострелкового отделения. В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции проявил самоотверженность и храбрость. Награжден посмертно Орденом Мужества. Об этом сообщил глава Сладковского района Александр Иванов.

Фото: тг-канал Александр Иванов

Церемония прощания и похороны бойца состоялись накануне в селе Сладково. Владислава похоронили со всеми воинскими почестями.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО на Украине погиб 36-летний Станислав Гезенко. Военный числился пропавшим без вести более полугода.

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