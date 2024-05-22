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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 09:45

В Тюменской области реконструируют два моста и два путепровода

В Тюменской области реконструируют два моста и два путепровода

22 мая 2024, 09:43
Фото: Телеграм-канал Александра Моора
Сезон строительства и ремонта дорог стартовал в Тюменской области. Дорожные службы уже вышли на объекты в 13 районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Тюменской области Александр Моор.

Ремонт будет проведен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Будет отремонтирован путепровод на развязке в районе Верхнего Бора на Обходе Тюмени. Там заменят дорожное полотно полностью. Будут использованы российские материалы.

В рамках нацпроекта в Тюменской области отремонтируют 254 км дорог, в том числе на сельских территориях. За сезон будет проведена реконструкция двух мостов и двух путепроводов, сообщил губернатор.

Ранее «Наш город» писал, что в Тобольском районе 30 населенных пунктов находятся под угрозой затопления.

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#Нигина Азамова#Общество#Строительство#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Мост#Путепровод#Моор
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