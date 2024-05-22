В Тюменской области реконструируют два моста и два путепровода

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Ремонт будет проведен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Будет отремонтирован путепровод на развязке в районе Верхнего Бора на Обходе Тюмени. Там заменят дорожное полотно полностью. Будут использованы российские материалы.
В рамках нацпроекта в Тюменской области отремонтируют 254 км дорог, в том числе на сельских территориях. За сезон будет проведена реконструкция двух мостов и двух путепроводов, сообщил губернатор.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольском районе 30 населенных пунктов находятся под угрозой затопления.