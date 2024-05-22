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Updated Сегодня, 12:38

В Тюмени дважды посадили самолеты с пассажирами из Уфы из-за опасных поломок

В Тюмени дважды посадили самолеты с пассажирами из Уфы из-за опасных поломок

22 мая 2024, 12:36
Фото: 1MI
Сегодня диспетчеры аэропорта «Рощино» в Тюмени дважды приняли самолеты авиакомпании «Ямал», которым нужно было экстренно приземлиться. Об обоих случаях сообщает телеграм-канал Aviaincident.

 

Первый пассажирский самолет летел из Уфы в Новый Уренгой. У воздушного судна отказала автоматика. Самолет приземлился на запасном аэродроме в Тюмени.

Второй самолет летел из Уфы в Ноябрьск. Ему пришлось сесть из-за проблем с герметизацией кабины. Командир посадил самолет на запасном аэродроме в Тюмени.

В данный момент проводится проверка. Устанавливаются виновные в неисправностях.

Ранее «Наш город» писал, что в Рощино будут выдавать коляски пассажирам с детьми.

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