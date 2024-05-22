В Тюмени дважды посадили самолеты с пассажирами из Уфы из-за опасных поломок

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Первый пассажирский самолет летел из Уфы в Новый Уренгой. У воздушного судна отказала автоматика. Самолет приземлился на запасном аэродроме в Тюмени.
Второй самолет летел из Уфы в Ноябрьск. Ему пришлось сесть из-за проблем с герметизацией кабины. Командир посадил самолет на запасном аэродроме в Тюмени.
В данный момент проводится проверка. Устанавливаются виновные в неисправностях.
Ранее «Наш город» писал, что в Рощино будут выдавать коляски пассажирам с детьми.