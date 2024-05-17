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Самолет в Тюмень может не вылететь из-за пожара в аэропорту Минвод

«Жуткий пожар»: горит аэропорт в Минводах, откуда должен вылететь самолет в Тюмень

17 мая 2024, 13:33
Фото: 1MI

Самолет в Тюмень может не вылететь из-за пожара в аэропорту Минвод

В аэропорту Минеральных Вод произошло возгорание. Огонь заметили очевидцы примерно в 15:50 минут по местному времени (17:50 — время тюменское).

По предварительным данным, огонь охватила точку общественного питания, которая находится между двумя терминалами аэровокзального комплекса. На кадрах, которые публикуются в социальных сетях, видно черные клубы дыма.

Отметим, что в аэропорту города-курорта готовится к вылету самолет в Тюмень. Рейс выполняет авиакомпания «Ямал». Плановое время отправления — 20:45. В справочной аэропорта Минвод, журналисту издания «Наш город» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов не предвидится.

По официальным данным пресс-службы воздушной гавани, пожар произошел на привокзальной площади и не мешает работе аэропорта.

Ранее «Наш город» сообщал, что самолету Москва — Тюмень пришлось вернуться во Внуково из-за неисправности.

Фото: Социальные сети
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