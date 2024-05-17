«Жуткий пожар»: горит аэропорт в Минводах, откуда должен вылететь самолет в Тюмень

Отметим, что в аэропорту города-курорта готовится к вылету самолет в Тюмень. Рейс выполняет авиакомпания «Ямал». Плановое время отправления — 20:45. В справочной аэропорта Минвод, журналисту издания «Наш город» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов не предвидится.