«Жуткий пожар»: горит аэропорт в Минводах, откуда должен вылететь самолет в Тюмень

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По предварительным данным, огонь охватила точку общественного питания, которая находится между двумя терминалами аэровокзального комплекса. На кадрах, которые публикуются в социальных сетях, видно черные клубы дыма.
Отметим, что в аэропорту города-курорта готовится к вылету самолет в Тюмень. Рейс выполняет авиакомпания «Ямал». Плановое время отправления — 20:45. В справочной аэропорта Минвод, журналисту издания «Наш город» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов не предвидится.
По официальным данным пресс-службы воздушной гавани, пожар произошел на привокзальной площади и не мешает работе аэропорта.
Ранее «Наш город» сообщал, что самолету Москва — Тюмень пришлось вернуться во Внуково из-за неисправности.