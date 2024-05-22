Стоимость духов упала в тюменских магазинах на 30%

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
Духи в Тюменской области подешевели, но парфюмерия в целом — подорожала. Об этом рассказали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» РБК Тюмень.
Так, в первом квартале 2024 года средняя цена духов снизилась на 30% по сравнению с первым кварталом 2023 года — до 2264 рублей за флакон. При этом средняя стоимость парфюмерии выросла на 2% — до 1819 рублей за флакон.
За три месяца 2024 года жители региона потратили на парфюмерию 389.5 миллиона рублей, из них 32.2 миллиона — на духи. Аналитики отметили, что сейчас 71% рынка составляют отечественные бренды. С начала года в России произвели 6.1 миллиона флаконов, а импортировали — 2.4 миллиона.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмень возвращаются бренды, ушедшие из России два года назад. В ближайшее время магазины начнут работать в одном из городских торговых центров.