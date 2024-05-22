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Духи в Тюменской области подешевели на 30% за год

Стоимость духов упала в тюменских магазинах на 30%

22 мая 2024, 02:36
Фото: 1MI

Духи в Тюменской области подешевели на 30% за год

На данный момент средняя стоимость одного флакона составляет 2264 рубля. При этом средняя цена на парфюмерию выросла до 1819 рублей.

Духи в Тюменской области подешевели, но парфюмерия в целом — подорожала. Об этом рассказали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» РБК Тюмень.

Так, в первом квартале 2024 года средняя цена духов снизилась на 30% по сравнению с первым кварталом 2023 года — до 2264 рублей за флакон. При этом средняя стоимость парфюмерии выросла на 2% — до 1819 рублей за флакон.

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За три месяца 2024 года жители региона потратили на парфюмерию 389.5 миллиона рублей, из них 32.2 миллиона — на духи. Аналитики отметили, что сейчас 71% рынка составляют отечественные бренды. С начала года в России произвели 6.1 миллиона флаконов, а импортировали — 2.4 миллиона.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмень возвращаются бренды, ушедшие из России два года назад. В ближайшее время магазины начнут работать в одном из городских торговых центров.

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