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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Детей из Вагая на время экзаменов перевезут в пункты сдачи ЕГЭ

«Через неделю»: власти озвучили дату пика паводка в селе Вагай

21 мая 2024, 15:30
Фото: Александр Моор

Детей из Вагая на время экзаменов перевезут в пункты сдачи ЕГЭ

Школьников Вагайского района, включая административный центр, на время проведения государственных экзаменов, перевезут в безопасное место — пункты сдачи ЕГЭ. Об этом в ходе рабочей поездки в муниципалитет заявил губернатор Александр Моор.

Глава региона побывал с рабочим визитом в селе, где готовятся встретить большую воду. Моор отметил, что для вагайской дамбы, наводнение 2024 года станет уже третьим — первые два она прошла успешно.

«В этот раз воды будет значительно больше, поэтому готовиться стали заранее. В районном центре дополнительно сделали свыше километра земляных насыпей. Закрыли низкие места, где вода может обойти основную дамбу, которая прикрывает село с севера со стороны реки Иртыш», — рассказал губернатор.
Фото: Александр Моор

Отмечается, что сегодня на месте работают 68 единиц техники. На укреплении трудятся около 500 человек: пожарные, спасатели, сотрудники дорожных служб и волонтеры. Власти прогнозируют пик паводка в селе через неделю.

Ранее «Наш город» сообщал, что вода в тюменских реках продолжает пребывать, а в регион вернутся заморозки.

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