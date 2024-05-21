«Через неделю»: власти озвучили дату пика паводка в селе Вагай

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Глава региона побывал с рабочим визитом в селе, где готовятся встретить большую воду. Моор отметил, что для вагайской дамбы, наводнение 2024 года станет уже третьим — первые два она прошла успешно.
«В этот раз воды будет значительно больше, поэтому готовиться стали заранее. В районном центре дополнительно сделали свыше километра земляных насыпей. Закрыли низкие места, где вода может обойти основную дамбу, которая прикрывает село с севера со стороны реки Иртыш», — рассказал губернатор.
Отмечается, что сегодня на месте работают 68 единиц техники. На укреплении трудятся около 500 человек: пожарные, спасатели, сотрудники дорожных служб и волонтеры. Власти прогнозируют пик паводка в селе через неделю.
Ранее «Наш город» сообщал, что вода в тюменских реках продолжает пребывать, а в регион вернутся заморозки.