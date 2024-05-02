Бренды, покинувшие Россию два года назад, возвращаются в Тюмень

Как сообщили в пресс-службе торгового центра, уже открылся магазин LS — бренд Levi's, американского производителя джинсовой одежды, который в 2022 году сообщил о планах продать бизнес в России. Также готовится к открытию MUSTANG (магазин джинсовой одежды) бренд и итальянский GEOX, специализирующийся на производстве обуви и верхней одежды.