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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:22

В Тюмени в ТРЦ «Кристалл» откроют магазины ушедших из России брендов

Бренды, покинувшие Россию два года назад, возвращаются в Тюмень

2 мая 2024, 04:20
Фото: 1MI

В Тюмени в ТРЦ «Кристалл» откроют магазины ушедших из России брендов

В Тюмень возвращаются зарубежные бренды, ранее покинувшие Россию. В ближайшее время магазины с товарами MUSTANG, LS и GEOX начнут работать в ТРЦ «Кристалл».
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Магазин

Как сообщили в пресс-службе торгового центра, уже открылся магазин LS — бренд Levi's, американского производителя джинсовой одежды, который в 2022 году сообщил о планах продать бизнес в России. Также готовится к открытию MUSTANG (магазин джинсовой одежды) бренд и итальянский GEOX, специализирующийся на производстве обуви и верхней одежды.

Кроме того, в «Кристалле» открылся магазин премиальной одежды IDOL, принадлежащий российской компании Melon Fashion Group. Торговая точка заняла нишу, освободившуюся после ухода из России в связи с санкциями таких брендов, как COS, Arket, Massimo Dutti, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ТРЦ «Солнечный» уже более месяца работает магазин «Lamoda sport outlet» с брендовой одеждой Adidas, Puma и Reebok.

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#Валентина Бурнашева#Общество#ТРЦ#Новости тюмени#Одежда#Бренды#Магазин
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