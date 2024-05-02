Бренды, покинувшие Россию два года назад, возвращаются в Тюмень

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Как сообщили в пресс-службе торгового центра, уже открылся магазин LS — бренд Levi's, американского производителя джинсовой одежды, который в 2022 году сообщил о планах продать бизнес в России. Также готовится к открытию MUSTANG (магазин джинсовой одежды) бренд и итальянский GEOX, специализирующийся на производстве обуви и верхней одежды.
Кроме того, в «Кристалле» открылся магазин премиальной одежды IDOL, принадлежащий российской компании Melon Fashion Group. Торговая точка заняла нишу, освободившуюся после ухода из России в связи с санкциями таких брендов, как COS, Arket, Massimo Dutti, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ТРЦ «Солнечный» уже более месяца работает магазин «Lamoda sport outlet» с брендовой одеждой Adidas, Puma и Reebok.