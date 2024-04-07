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Posted Вчера, 04:37

Published Вчера, 04:37

Modified Вчера, 04:39

Updated Вчера, 04:39

В Тюмень ввернулись Adidas, Puma и Reebok

Adidas, Puma и Reebok вернулись в Тюмень

7 апреля 2024, 04:37
Фото: 1MI

В Тюмень ввернулись Adidas, Puma и Reebok

Торговая точка с брендовой одеждой открылась в ТРЦ «Солнечный» на месте, где ранее располагался дисконт-центр Adidas. Магазин работает под именем «Lamoda sport outlet», компании, что завозит в Россию брендовые вещи по параллельному импорту.

Открывшийся магазин поделен на три зоны: одежда для мужчин, женщин и детей. Больше всего торговой точке вещей из коллекций Adidas. Кстати, одежда и обувь этого бренда самая дорогая из трех представленных. К примеру, спортивные брюки стоят 5-6 тысяч рублей, олимпийка — почти 8 тысяч рублей, кроссовки для спорта — 30 тысяч рублей.

В Puma и Reebok представлены одежда и обувь по более бюджетным ценам — к примеру, кроссовки Reebok стоят 2,6 тысячи рублей. Имеются в продаже футболки по цене 2 тысячи рублей, пишет 72.RU.

В целом в аутлете цены выше на 20-30%, чем в ранее работавшем дисконте Adidas. Однако существенно ниже по сравнению с ценами в концептуальных магазинах, торгующих новинками.

Напомним, бренды Adidas и Reebok ушли с российского рынка в 2022 году — после начала специальной военной операции. О временной приостановке деятельности Adidas AG заявили в марте 2022 года.

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