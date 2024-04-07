Adidas, Puma и Reebok вернулись в Тюмень

Открывшийся магазин поделен на три зоны: одежда для мужчин, женщин и детей. Больше всего торговой точке вещей из коллекций Adidas. Кстати, одежда и обувь этого бренда самая дорогая из трех представленных. К примеру, спортивные брюки стоят 5-6 тысяч рублей, олимпийка — почти 8 тысяч рублей, кроссовки для спорта — 30 тысяч рублей.