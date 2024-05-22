Из-за джазового фестиваля в Тюмени перекроют улицу. КАРТА

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:32
7 июня на участке улицы Володарского в Тюмени будет ограничиваться движение. Это связано с проведением джазового фестиваля «Fabric Jazz», сообщили в городской администрации.
Ограничения затронут участок от Водопроводной до 8 Марта. Они будут действовать с 18:00 до 22:00. Перекрытый участок дороги можно будет объехать по улицам Республики, Хохрякова и Орджоникидзе.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени почти на месяц перекрыли улицу Советскую. Там проводятся работы на инженерных сетях.