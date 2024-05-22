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В Тюмени из-за джазового фестиваля перекроют часть улицы

Из-за джазового фестиваля в Тюмени перекроют улицу. КАРТА

22 мая 2024, 04:30
Фото: 1MI

В Тюмени из-за джазового фестиваля перекроют часть улицы

Ограничения движения будут введены на участке улицы Володарского. Они будут действовать на протяжении четырех часов.

7 июня на участке улицы Володарского в Тюмени будет ограничиваться движение. Это связано с проведением джазового фестиваля «Fabric Jazz», сообщили в городской администрации.

Ограничения затронут участок от Водопроводной до 8 Марта. Они будут действовать с 18:00 до 22:00. Перекрытый участок дороги можно будет объехать по улицам Республики, Хохрякова и Орджоникидзе.

Фото: Администрация Тюмени

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени почти на месяц перекрыли улицу Советскую. Там проводятся работы на инженерных сетях.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Ограничения#Фестивали#Ограничение движения
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