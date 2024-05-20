За неделю тюменцы отдали мошенникам 24 миллиона рублей

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
За прошедшую неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона рублей. Наибольшую сумму потеряла жительница Тюменского района, которая переводила деньги на неизвестные счета, пытаясь заработать на крипте. Она лишилась 3.7 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За ходом расследования следит прокуратура Тюменского района.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы столкнулись с новым видом мошенничества. Жители региона получают электронные письма от имени интернет-магазинов.