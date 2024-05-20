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Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

За неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона рублей

За неделю тюменцы отдали мошенникам 24 миллиона рублей

20 мая 2024, 03:29
Фото: Изображение Midjourney

За неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона рублей

От рук аферистов пострадали 67 жителей Тюменской области. Максимальной суммы лишилась женщина, которая хотела подзаработать на криптовалютной бирже.

За прошедшую неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона рублей. Наибольшую сумму потеряла жительница Тюменского района, которая переводила деньги на неизвестные счета, пытаясь заработать на крипте. Она лишилась 3.7 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За ходом расследования следит прокуратура Тюменского района.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменцы столкнулись с новым видом мошенничества. Жители региона получают электронные письма от имени интернет-магазинов.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Уголовное дело#Прокуратура#Новости тюмени#Мошенничество#Мошенники
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