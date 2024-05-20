За неделю тюменцы отдали мошенникам 24 миллиона рублей

За прошедшую неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона рублей. Наибольшую сумму потеряла жительница Тюменского района, которая переводила деньги на неизвестные счета, пытаясь заработать на крипте. Она лишилась 3.7 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области.