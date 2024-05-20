Вышел из дома и не вернулся: в Тюмени ищут мужчину-инвалида

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Поисками тюменца занялись волонтеры «ЛизаАлерт». Они сообщили, что рост пропавшего — 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.
В день исчезновения мужчина был одет в зеленую куртку с камуфляжным принтом, серую футболку, синие джинсы и черные кроссовки. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Игорь Федорышин уже пропадал ранее. В конце мая 2020 года он также ушел из дома в неизвестном направлении.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропала 8-летняя Есения Велижанская. Волонтеры сообщили, что девочка найдена живой.