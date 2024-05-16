Мошенники стали обманывать тюменцев, выдавая себя за продавцов техники

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Известно, что злоумышленники стали рассылать жителям электронные письма от имени интернет-магазнов, предлагая большие скидки на бытовую технику. Однако ссылка в письме ведет на сайт-подделку.
Специалисты отмечают, что распознать злоумышленников достаточно просто: в их сообщениях часто бывают опечатки, нагромождение букв и непонятные символы. Кроме того, мошенники используют схему ограничения во времени своей потенциальной жертвы и торопят совершить какие-либо действия.
Ранее мы рассказывали, что тюменцы массово стали сталкиваться с новым видом мошенничества — сообщение от коллеги или руководителя с известием о некой проверке. Причем написать вам могут даже с места работы, которое вы покинули пару лет назад.