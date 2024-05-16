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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Тюменцев предупредили о новых видах кибермошенничества

Мошенники стали обманывать тюменцев, выдавая себя за продавцов техники

16 мая 2024, 11:16
Фото: 1MI

Тюменцев предупредили о новых видах кибермошенничества

Жители Тюменской области столкнулись с новым видом кибермошенничества. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Известно, что злоумышленники стали рассылать жителям электронные письма от имени интернет-магазнов, предлагая большие скидки на бытовую технику. Однако ссылка в письме ведет на сайт-подделку.

Специалисты отмечают, что распознать злоумышленников достаточно просто: в их сообщениях часто бывают опечатки, нагромождение букв и непонятные символы. Кроме того, мошенники используют схему ограничения во времени своей потенциальной жертвы и торопят совершить какие-либо действия.

Ранее мы рассказывали, что тюменцы массово стали сталкиваться с новым видом мошенничества — сообщение от коллеги или руководителя с известием о некой проверке. Причем написать вам могут даже с места работы, которое вы покинули пару лет назад.

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