Более 7 миллиардов рублей потратили власти Тюмени. На что пошли деньги?

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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По его словам, в минувшем году комплекс работ был проведен на 11 объектах: числе которых развязка в границе улиц Алебашевской — Дружбы — Мельникайте. Также было завершено строительство дороги по Тимофея Кармацкого, Николая Никитина в жилом районе Ново-Патрушево. Новые трассы построили в жилых районах Велижанский, Березняковский, Казарово и Тюменская слобода.
Работы на некоторых участках дорог были проведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начался второй этап реконструкции улицы Ленина. В этом году будет проведен ремонт на участке от Красина до Первомайской. Работы проводит компания Мостострой-11 — с компанией заключен контакт на сумму 1 миллиард 225 миллионов рублей.