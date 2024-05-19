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Власти Тюмени потратили более 7 миллиардов рублей на дороги

Более 7 миллиардов рублей потратили власти Тюмени. На что пошли деньги?

19 мая 2024, 06:56
Фото: 1MI

Власти Тюмени потратили более 7 миллиардов рублей на дороги

Более 7 миллиардов рублей потратили из бюджета Тюмени в 2023 году на развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель главы города Андрей Пилипчук на публичных слушаниях об исполнении бюджета за 2023 год.

По его словам, в минувшем году комплекс работ был проведен на 11 объектах: числе которых развязка в границе улиц Алебашевской — Дружбы — Мельникайте. Также было завершено строительство дороги по Тимофея Кармацкого, Николая Никитина в жилом районе Ново-Патрушево. Новые трассы построили в жилых районах Велижанский, Березняковский, Казарово и Тюменская слобода.

Работы на некоторых участках дорог были проведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начался второй этап реконструкции улицы Ленина. В этом году будет проведен ремонт на участке от Красина до Первомайской. Работы проводит компания Мостострой-11 — с компанией заключен контакт на сумму 1 миллиард 225 миллионов рублей.

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