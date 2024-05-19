Более 7 миллиардов рублей потратили власти Тюмени. На что пошли деньги?

По его словам, в минувшем году комплекс работ был проведен на 11 объектах: числе которых развязка в границе улиц Алебашевской — Дружбы — Мельникайте. Также было завершено строительство дороги по Тимофея Кармацкого, Николая Никитина в жилом районе Ново-Патрушево. Новые трассы построили в жилых районах Велижанский, Березняковский, Казарово и Тюменская слобода.