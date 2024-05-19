Сезон начался: за двое суток в Тюменской области сгорело более 30 гектаров леса

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
19 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской авиазоне — I класс (опасности нет). 20 и 21 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской авиазоне — II класс (низкая степень).
По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки в регионе ожидается переменная облачность, ветер 6-11 м/с с порывами до 17 м/с, +10….+15 в светлое время суток, -1…+4 в ночные часы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области пик лесных пожаров придется на май–июнь. На территории региона установлен особый противопожарный режим до 5 июня 2024 года.