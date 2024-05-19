Сезон начался: за двое суток в Тюменской области сгорело более 30 гектаров леса

За двое суток в Тюменской области сгорело более 30 гектаров леса

Лесной пожар на площади 20 гектаров ликвидировали в Нижнетавдинском районе. В целом за двое суток в регионе сгорело более 30 гектаров леса. По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее время действующих лесных пожаров нет.