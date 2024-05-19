nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

За двое суток в Тюменской области сгорело более 30 гектаров леса

Сезон начался: за двое суток в Тюменской области сгорело более 30 гектаров леса

19 мая 2024, 05:28
Фото: 1MI

За двое суток в Тюменской области сгорело более 30 гектаров леса

Лесной пожар на площади 20 гектаров ликвидировали в Нижнетавдинском районе. В целом за двое суток в регионе сгорело более 30 гектаров леса. По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее время действующих лесных пожаров нет.

19 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской авиазоне — I класс (опасности нет). 20 и 21 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской авиазоне — II класс (низкая степень).

По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки в регионе ожидается переменная облачность, ветер 6-11 м/с с порывами до 17 м/с, +10….+15 в светлое время суток, -1…+4 в ночные часы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области пик лесных пожаров придется на май–июнь. На территории региона установлен особый противопожарный режим до 5 июня 2024 года.

Читайте также:
Бизнес на здоровье детей: тюменцы требуют демонтировать опасный батутРост продолжается: уровень воды в Вагае за сутки поднялся на 12 сантиметровВ МЧС озвучили даты пика паводка на Тоболе и Иртыше
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Лес#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар
Подпишитесь
Уровень воды в Иртыше и Вагае продолжает расти
Вчера, 03:50
Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени
Вчера, 04:51
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
17 мая, 04:45
«Ночь музеев-2024»: куда сходить в Тюмени 18 мая?
16 мая, 03:00
Что сколько стоило в СССР? Вспоминаем и умиляемся
17 мая, 09:16
«Более десятка населенных пунктов под угрозой»: паводок в регионе продолжается
17 мая, 10:55
"