Бизнес на здоровье детей: тюменцы требуют демонтировать опасный батут

По словам местной жительницы Евгении, к городским властям тюменцы обращались с жалобами на бизнесмена неоднократно. Интересно, что предпринимателя обязали демонтировать аттракцион к 1 мая, но это требование он проигнорировал. На этой неделе батут все-таки разобрали, но спустя буквально пару дней бизнесмен вновь установил опасный аттракцион.