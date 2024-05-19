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В Тюмени работает незаконный батут

Бизнес на здоровье детей: тюменцы требуют демонтировать опасный батут

19 мая 2024, 04:45
Фото: 1MI

В Тюмени работает незаконный батут

Жители дома в Тюмени по улице Эрвье практически месяц ведут борьбу с бизнесменом, установившим на Площади Свободы незаконный батут.
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Дети

Горожане отмечают, что детский аттракцион не имеет соответствующего разрешения на эксплуатацию от Ростехнадзора. Кроме того, место размещения батута также не совпадает со списком разрешенных мест для аналогичных аттракционов от администрации города.

так выглядела Площадь Свободы несколько дней назадтак выглядела Площадь Свободы несколько дней назад
Так выглядит Площадь Свободы 19 маяТак выглядит Площадь Свободы 19 мая
Фото: Глеб Межин

По словам местной жительницы Евгении, к городским властям тюменцы обращались с жалобами на бизнесмена неоднократно. Интересно, что предпринимателя обязали демонтировать аттракцион к 1 мая, но это требование он проигнорировал. На этой неделе батут все-таки разобрали, но спустя буквально пару дней бизнесмен вновь установил опасный аттракцион.

«Собственник работает без аренды на этой территории, работа не согласована с управляющей компанией (она отрицает связь с ним) и жителями, но он продолжает работать и зарабатывать деньги. Неужели нельзя найти меры и решить ситуацию? Получается, любой желающий может купить аттракцион, поставить его где угодно и вести бизнес на здоровье детей?» — возмутились тюменцы.

В администрации Тюмени, в свою очередь, отметили, что в настоящее время с предпринимателем проводится необходимая работа.

«Вся информация зафиксирована и направлена специалистам управы. Они, в свою очередь, занимаются вопросами с правоохранительными органами. Сотрудники управы работают в рамках действующих юридических норм. Ситуация находится под контролем», — сообщили в городской администрации.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8-летняя девочка сломала ногу в батутном центре. Как выяснилось, перед посещением аттракциона школьнице не провели инструктаж по безопасности. Суд обязал батутный центр выплатить пострадавшей 350 тысяч рублей.

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