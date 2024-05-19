Аренда домов с бассейном подешевела за год на 12%

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Об этом сообщили аналитики «Авито Путешествий». Одновременно с этим в регионе возросло число опубликованных предложений об аренде — более чем в два раза. Правда, их доля не превысила 6% от всего предложения в регионе.
В самой Тюмени также увеличилось число коттеджей, выставленных на аренду. Так, в апреле этого года на рынке было выставлено 36 домов, что превышает показателей 2023 года в 12 раз. Но спрос сократился со 143 заявок до 66, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени размер ставок на аренду квартир практически достиг размера ипотечных платежей. Средняя стоимость съемной квартиры сегодня составляет 25 тысяч рублей.