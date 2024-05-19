Аренда домов с бассейном подешевела за год на 12%

В самой Тюмени также увеличилось число коттеджей, выставленных на аренду. Так, в апреле этого года на рынке было выставлено 36 домов, что превышает показателей 2023 года в 12 раз. Но спрос сократился со 143 заявок до 66, пишет РБК Тюмень.