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В Тюменской области подешевела посуточная аренда домов с бассейном

Аренда домов с бассейном подешевела за год на 12%

19 мая 2024, 06:22
Фото: 1MI

В Тюменской области подешевела посуточная аренда домов с бассейном

В Тюменской области подешевела суточная аренда загородных домов с бассейном. Сегодня такой коттедж можно снять за 10,6 тысячи рублей за сутки. Для сравнения в мае 2023 года средняя ставка составляла 12 тысяч.

Об этом сообщили аналитики «Авито Путешествий». Одновременно с этим в регионе возросло число опубликованных предложений об аренде — более чем в два раза. Правда, их доля не превысила 6% от всего предложения в регионе.

В самой Тюмени также увеличилось число коттеджей, выставленных на аренду. Так, в апреле этого года на рынке было выставлено 36 домов, что превышает показателей 2023 года в 12 раз. Но спрос сократился со 143 заявок до 66, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени размер ставок на аренду квартир практически достиг размера ипотечных платежей. Средняя стоимость съемной квартиры сегодня составляет 25 тысяч рублей.

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