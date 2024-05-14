Ремонтом улицы Ленина займется компания, с которой судятся тюменские власти

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Вторым этапом ремонта улицы Ленина на участке от Красина до Первомайской займется компания «Мостострой-11», которая стала единственным участником торгов. Сумма контракта — 1.2 миллиарда рублей, указано на Госзакупках.
В пресс-службе администрации Тюмени рассказали, что на участке будет проведено переустройство инженерных коммуникаций и ремонт ливневой канализации. Пешеходные тротуары отделают декоративной брусчаткой и плиткой, также на участке установят новые фонари и обновят перильное ограждение.
Компания «Мостострой-11» также проводила первый этап капремонта улицы Ленина, который затрагивал участок от Исторического сквера до Красина. Тогда стоимость контракта составила 746 миллионов рублей.
В то же время в связи с неустойками по нескольким контрактам на компанию подан иск в суд от Управления автомобильных дорог Тюменской области. Общая сумма требований — 10.8 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» писал, что глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку по факту состояния моста в деревне Новоуфимская. Местная жительница заявила, что сооружение является аварийным.