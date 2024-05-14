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Компания «Мостострой-11» отремонтирует улицу Ленина в Тюмени за 1.2 миллиарда

Ремонтом улицы Ленина займется компания, с которой судятся тюменские власти

14 мая 2024, 03:04
Фото: 1MI

Компания «Мостострой-11» отремонтирует улицу Ленина в Тюмени за 1.2 миллиарда

Компания стала единственным участником торгов. Она отремонтирует улицу Ленина на участке от Красина до Первомайской.

Вторым этапом ремонта улицы Ленина на участке от Красина до Первомайской займется компания «Мостострой-11», которая стала единственным участником торгов. Сумма контракта — 1.2 миллиарда рублей, указано на Госзакупках.

В пресс-службе администрации Тюмени рассказали, что на участке будет проведено переустройство инженерных коммуникаций и ремонт ливневой канализации. Пешеходные тротуары отделают декоративной брусчаткой и плиткой, также на участке установят новые фонари и обновят перильное ограждение.

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Компания «Мостострой-11» также проводила первый этап капремонта улицы Ленина, который затрагивал участок от Исторического сквера до Красина. Тогда стоимость контракта составила 746 миллионов рублей.

В то же время в связи с неустойками по нескольким контрактам на компанию подан иск в суд от Управления автомобильных дорог Тюменской области. Общая сумма требований — 10.8 миллиона рублей.

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Ранее «Наш город» писал, что глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку по факту состояния моста в деревне Новоуфимская. Местная жительница заявила, что сооружение является аварийным.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Иск#Улица Ленина#Контракты#Мостострой-11
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