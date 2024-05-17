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Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

В Тюмени горит частный дом в Зареке

В Тюмени горит частный дом в Зареке. Дым виднеется со всех точек города. ВИДЕО

17 мая 2024, 15:58
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени горит частный дом в Зареке

В социальных сетях появилась информация о крупном пожаре в Заречном микрорайоне. Огромный столб дыма виднеется на набережной.

По словам очевидцев, горит частный дом на улице Кондинской. На месте уже работают пожарные.

Сообщается, что никто не пострадал. В МЧС по Тюменской области не удалось оперативно получить информацию.

Комментарии ожидаются.

Обновлено в 21:16: В настоящее время пожар локализован, сообщает МЧС. На месте продолжают работу 6 единиц техники и 22 человека Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что крупный пожар произошел в аэропорту Минвод, откуда должен был вылететь самолет до Тюмени.

Видео: nashgorod.ru
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#Нигина Азамова#Видео#Происшествия#Тюмень#Пожар#МЧС#Пожары#Частный дом#Сотрудники МЧС
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