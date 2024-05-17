В Тюмени горит частный дом в Зареке. Дым виднеется со всех точек города. ВИДЕО

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
По словам очевидцев, горит частный дом на улице Кондинской. На месте уже работают пожарные.
Сообщается, что никто не пострадал. В МЧС по Тюменской области не удалось оперативно получить информацию.
Комментарии ожидаются.
Обновлено в 21:16: В настоящее время пожар локализован, сообщает МЧС. На месте продолжают работу 6 единиц техники и 22 человека Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что крупный пожар произошел в аэропорту Минвод, откуда должен был вылететь самолет до Тюмени.