В Тюмени загорелась трава на Лесобазе

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В МЧС по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что горит поле рядом с Камчатской, 58.
Площадь возгорания пока не установлена, огонь продолжает распространяться. На месте работают сотрудники МЧС, но пожар не удалось пока локализовать.
О причинах возгорания также неизвестно: это может быть как природное возгорание, так и неосторожное обращение с огнем в период пожароопасного сезона, рассказали в МЧС.
В сети очевидцы сообщают, что рядом с местом пожара находится распределительный центра магазина «Пятерочка».
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени большегрузы перегородили дорогу.