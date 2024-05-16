nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Тюмени загорелась трава на Лесобазе

В Тюмени загорелась трава на Лесобазе

16 мая 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney
В социальных сетях тюменцы сообщают о крупном ландшафтном пожаре на Лесобазе. Дым от пожара видно почти из всех точек города.

В МЧС по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что горит поле рядом с Камчатской, 58.

Площадь возгорания пока не установлена, огонь продолжает распространяться. На месте работают сотрудники МЧС, но пожар не удалось пока локализовать.

О причинах возгорания также неизвестно: это может быть как природное возгорание, так и неосторожное обращение с огнем в период пожароопасного сезона, рассказали в МЧС.

В сети очевидцы сообщают, что рядом с местом пожара находится распределительный центра магазина «Пятерочка».

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени большегрузы перегородили дорогу.

Читайте также:
В Тюмени загорелось заброшенное здание на ПромышленнойПри тушении горящего дома в Тюмени были найдены тела двух человекПри тушении горящего дома в Тюменском районе были найдены тела двух людей
#Нигина Азамова#Происшествия#Тюмень#Пожар#МЧС#Пожары#Сотрудники МЧС#Ландшафтный пожар
Подпишитесь
Вода в Иртыше продолжает интенсивно прибывать. Рост за сутки — 10 см
Сегодня, 04:02
Урезали зарплаты: известна причина массового увольнения тюменский врачей
Сегодня, 05:21
Тюменский футболист угодил в скандал с дракой на базе отдыха в Красноярске
Сегодня, 08:36
«Ночь музеев-2024»: куда сходить в Тюмени 18 мая?
Сегодня, 03:00
«Я не пудель в сварочных ботинках»: тюменка судится с главой села из-за оскорблений
Сегодня, 07:36
«Сам попросился»: уроженец Таджикистана рассказал, как попал на СВО через Тюмень
Вчера, 09:49
"