Инвесторы с Ближнего Востока захотели сотрудничать с тюменским бизнесом

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Инвестиционное агентство Тюменской области и инвестиционное собрание «AIM Congress» подписали соглашение о сотрудничестве. Это произошло на Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum 2024», сообщает региональный информцентр.
Соглашение подразумевает совместную организацию мероприятий — бизнес-форумов, мастер-классов, семинаров и обучающих курсов, связанных с бизнесом и инвестициями. «AIM Congress» займется продвижением Тюменской области на международном рынке и поддержкой международных деловых делегаций, а инвестиционное агентство будет помогать участникам «AIM Congress» в открытии бизнеса в Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени откроется майер-курорт стоимостью почти миллиард рублей. Он начнет работать в ноябре этого года.