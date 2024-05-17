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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

Тюменская область будет сотрудничать с инвесторами с Ближнего Востока

Инвесторы с Ближнего Востока захотели сотрудничать с тюменским бизнесом

17 мая 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney

Тюменская область будет сотрудничать с инвесторами с Ближнего Востока

На Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum 2024» между сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве. Инвесторы займутся продвижением Тюменской области на международном рынке.

Инвестиционное агентство Тюменской области и инвестиционное собрание «AIM Congress» подписали соглашение о сотрудничестве. Это произошло на Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum 2024», сообщает региональный информцентр.

Соглашение подразумевает совместную организацию мероприятий — бизнес-форумов, мастер-классов, семинаров и обучающих курсов, связанных с бизнесом и инвестициями. «AIM Congress» займется продвижением Тюменской области на международном рынке и поддержкой международных деловых делегаций, а инвестиционное агентство будет помогать участникам «AIM Congress» в открытии бизнеса в Тюменской области.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени откроется майер-курорт стоимостью почти миллиард рублей. Он начнет работать в ноябре этого года.

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#Любовь Селезнева#Общество#Экономика#Бизнес#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Инвестиции
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