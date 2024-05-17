Инвесторы с Ближнего Востока захотели сотрудничать с тюменским бизнесом

Соглашение подразумевает совместную организацию мероприятий — бизнес-форумов, мастер-классов, семинаров и обучающих курсов, связанных с бизнесом и инвестициями. «AIM Congress» займется продвижением Тюменской области на международном рынке и поддержкой международных деловых делегаций, а инвестиционное агентство будет помогать участникам «AIM Congress» в открытии бизнеса в Тюменской области.