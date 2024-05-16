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Трое пьяных тюменцев избили мужчину в лесу

Вывезли в лес и избили: трое тюменцев отправятся в колонию за нападение на мужчину

16 мая 2024, 06:09
Фото: 1MI

Трое пьяных тюменцев избили мужчину в лесу

Пьяные мужчины вспомнили о старом конфликте, произошедшем с потерпевшим. За жестокое избиение все трое отправятся в колонию строгого режима.

Ялуторовский районный суд вынес приговор троим мужчинам, которые в состоянии алкогольного опьянения похитили и избили жителя Исетского района. Причиной тому стал давний конфликт, произошедший между ними и потерпевшим.

«1 декабря 2020 года Абдулмуслимов, Андронов и Шепелевич находились в гараже в селе Исетское и употребляли алкоголь. В ходе телефонного разговора им стало известно о местонахождении гражданина К., который ранее в ходе конфликта с Андроновым высказывал в его адрес угрозы убийством, а также оскорблял Абдулмуслимова. Мужчину они вызвали на разговор, после чего избили и, насильно усадив в автомобиль, вывезли в безлюдное место на территории Исетского района, где продолжили избивать, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью», — пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Абдулмуслимов вину не признал и заявил, что в драке не участвовал, однако потерпевший счел его организатором произошедшего. Андронов также вину не признал, но сознался, что в драке все же участвовал. Шепелевич вину признал частично.

Всех троих суд отправил в колонию строгого режима. Абдулмуслимов пробудет за решеткой 6 лет, Андронов и Шепелевич — по 5 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области женщина пыталась убить сожителя. Медикам удалось спасти мужчину.

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