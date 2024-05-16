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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

В Тюмени стартовал сезон прогулок на сапбордах

Время пришло: в Тюмени стартовал сезон прогулок на сапбордах

16 мая 2024, 05:15
Фото: 1MI

В Тюмени стартовал сезон прогулок на сапбордах

Прогулки на сапбордах с каждым годом становятся все популярнее. «Наш город» выяснил, сколько придется заплатить за прогулку в этом году.
Сюжет
Отдых

Live Drive

Компания предлагает три маршрута прогулок разной продолжительностью и стоимостью. Маршрут «от парка Заречный до конторы пароходства» займет 2-2.5 часа, заплатить за него придется 1.5 тысячи рублей.

Маршрут «контора пароходства/озеро Круглое/переправа район ТРЦ „Тюмень Сити Молл“» стоимостью 1.8 тысячи рублей займет 3-3.5 часа, а маршрут «от села Луговое до парка Заречный» продолжительностью 5 часов обойдется в 3.5 тысячи рублей, в стоимость включено питание.

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Сапборд также можно арендовать отдельно. В будние дни это будет стоить 1.8 тысячи рублей за сутки, в выходные — 2.3 тысячи, спасательный жилет нужно брать отдельно под залог 10 тысяч рублей и документа.

Susanin Trip

Компания устраивает прогулки по озерам Цимлянское, Нижнее Кривое и реке Туре. Иногда прогулки сопровождаются мероприятиями — играми, баней и фотосессией, поэтому стоимость услуги может быть разной.

В среднем двухчасовая прогулка обойдется в 1.2 тысячи рублей в будние дни и в 1.5 тысячи — в выходные. В будние дни прогулки проводятся без предварительной записи, на выходные представители компании рекомендуют записываться.

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Sup Club 72

Компания проводит прогулки на озерах Муллаши, Андреевском, Цимлянском, Липовом и по Туре. Доски можно взять в аренду за 1.5 тысячи рублей в будние дни и за 2 тысячи — в выходные.

Также компания устраивает групповые прогулки. Часовая обойдется в 500 рублей, двухчасовая — в 900 рублей.

Горячий источник «Советский»

База отдыха также предоставляет услуги аренды сапбордов. За 30 минут нужно будет заплатить 250 рублей, за час — 400 рублей.

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Также гости могут взять в аренду каяк — двухместную лодку за аналогичную стоимость, и катамараны. Аренда двухместного катамарана обойдется в 300 рублей за 30 минут и в 400 рублей за час, четырехместного — в 400 и 500 рублей соответственно.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на три месяца закроют горячий источник, расположенный в аквапарке «Лето». Там будут проводиться профилактические работы.

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