Время пришло: в Тюмени стартовал сезон прогулок на сапбордах

Также гости могут взять в аренду каяк — двухместную лодку за аналогичную стоимость, и катамараны. Аренда двухместного катамарана обойдется в 300 рублей за 30 минут и в 400 рублей за час, четырехместного — в 400 и 500 рублей соответственно.