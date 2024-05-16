Пополнили статистику: в тюменском дворе столкнулись велосипедист и электросамокатчица

Предварительно установлено, что 25-летняя девушка на электросамокате выехала из-за припаркованных машин на дорогу во дворе и врезалась в 17-летнего велосипедиста, который ехал ей навстречу. Они заметили друг друга, но уйти от столкновения не смогли.