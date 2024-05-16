Пополнили статистику: в тюменском дворе столкнулись велосипедист и электросамокатчица

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Предварительно установлено, что 25-летняя девушка на электросамокате выехала из-за припаркованных машин на дорогу во дворе и врезалась в 17-летнего велосипедиста, который ехал ей навстречу. Они заметили друг друга, но уйти от столкновения не смогли.
В ГИБДД Тюменской области сообщили, что велосипедист получил травму головы. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские депутаты предложили регистрировать электросамокаты и другие СИМ. По их мнению, регистрация должна проходить по аналогии с постановкой автомобилей на учет.