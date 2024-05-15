«Миллиарды — соседям»: Тюмень останется без бюджетных денег на ликвидацию наводнения

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
По его словам, правительство направит четыре и пять миллиардов рублей Курганской и Оренбургской области соответственно. Деньги пойдут на борьбу с последствиями весеннего паводка.
Кроме того, Мишустин сообщил, что предприятия Оренбуржья, получившие ущерб, получат отсрочку по налогам на один год. Льгота будет доступна предприятиям, чьи доходы во время ЧС сократились более, чем на треть. Речи о финансировании Тюменской области в документах, не идет.
Ранее «Наш город» писал, что трассу Тюмень-Омск перекроют из-за демонтажа дамбы.