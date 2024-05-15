«Миллиарды — соседям»: Тюмень останется без бюджетных денег на ликвидацию наводнения

Кроме того, Мишустин сообщил, что предприятия Оренбуржья, получившие ущерб, получат отсрочку по налогам на один год. Льгота будет доступна предприятиям, чьи доходы во время ЧС сократились более, чем на треть. Речи о финансировании Тюменской области в документах, не идет.