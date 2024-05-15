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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Тюменская область не получит федеральных денег на устранение паводка

«Миллиарды — соседям»: Тюмень останется без бюджетных денег на ликвидацию наводнения

15 мая 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney

Тюменская область не получит федеральных денег на устранение паводка

Правительство Российской Федерации не предусмотрело выделение средств из бюджета Тюменской области на устранение последствий из-за паводка. Это следует из слов премьер-министра Мишустина на первом заседании кабмина.

По его словам, правительство направит четыре и пять миллиардов рублей Курганской и Оренбургской области соответственно. Деньги пойдут на борьбу с последствиями весеннего паводка.

Кроме того, Мишустин сообщил, что предприятия Оренбуржья, получившие ущерб, получат отсрочку по налогам на один год. Льгота будет доступна предприятиям, чьи доходы во время ЧС сократились более, чем на треть. Речи о финансировании Тюменской области в документах, не идет.

Ранее «Наш город» писал, что трассу Тюмень-Омск перекроют из-за демонтажа дамбы.

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