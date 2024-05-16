Депздрав организовал проверку в больнице, из которой массово уволились медики

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
Департамент здравоохранения Тюменской области организовал проверку в ОБ №15 в Нижней Тавде. Как ранее стало известно, между коллективом и руководством учреждения возник конфликт, в результате которого медики массово написали заявления на увольнение.
«Сотрудниками департамента была проведена встреча с коллективом без участия руководства учреждения. Все озвученные спорные моменты являются решаемыми и будут устранены в кратчайшие сроки. Непрерывное оказание скорой и неотложной медицинской помощи в Нижней Тавде и районе будет продолжено», — рассказали в Депздраве.
По словам инсайдера, медики были недовольны условиями труда и уменьшением зарплат. Общий язык с главврачом они пытались найти, но не смогли.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области произошла авария с участием машины скорой помощи. По данному факту прокуратура организовала проверку.