В ТОП-10 регионов России с самыми высокими пенсиями попала Тюменская область

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Рейтинг регионов с самыми высокими пенсиями возглавили Чукотский АО — 36 560 рублей, Ямало-Ненецкий АО — 34 190 рублей, Москва — 32 670 рублей, Магаданская область — 31 580 рублей и Ненецкий АО — 27 810 рублей. В ТОП-10 также входят Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО, Республика Саха и Тюменская область.
«Можно видеть, что, помимо вполне очевидной в данном списке „богатой“ Москвы с её щедрыми надбавками для пенсионеров, в целом максимальные пенсии получают жители северных регионов», — рассказала старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова «Финансам Mail.ru».
По ее мнению, данная тенденция вполне логична, так как доплаты за работу и проживание, а также доплаты сельским жителям и представителям определенных профессий актуальны именно для северных и отдаленных регионов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области средние предлагаемые зарплаты выросли на 32%. Заметнее всего они увеличились в сфере транспорта и логистики.