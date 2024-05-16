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Updated Сегодня, 04:07

Тюменская область попала в десятку регионов с самыми высокими пенсиями

В ТОП-10 регионов России с самыми высокими пенсиями попала Тюменская область

16 мая 2024, 04:05
Фото: Изображение Midjourney

Тюменская область попала в десятку регионов с самыми высокими пенсиями

В прошлом году разница между пенсиями в разных регионах страны составила 23 тысячи рублей. Самая высокая региональная пенсия превысила самую низкую в 2.5 раза.
Сюжет
Пенсия

Рейтинг регионов с самыми высокими пенсиями возглавили Чукотский АО — 36 560 рублей, Ямало-Ненецкий АО — 34 190 рублей, Москва — 32 670 рублей, Магаданская область — 31 580 рублей и Ненецкий АО — 27 810 рублей. В ТОП-10 также входят Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО, Республика Саха и Тюменская область.

«Можно видеть, что, помимо вполне очевидной в данном списке „богатой“ Москвы с её щедрыми надбавками для пенсионеров, в целом максимальные пенсии получают жители северных регионов», — рассказала старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова «Финансам Mail.ru».
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По ее мнению, данная тенденция вполне логична, так как доплаты за работу и проживание, а также доплаты сельским жителям и представителям определенных профессий актуальны именно для северных и отдаленных регионов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области средние предлагаемые зарплаты выросли на 32%. Заметнее всего они увеличились в сфере транспорта и логистики.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Пенсия#Трудовые пенсии
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