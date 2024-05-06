Медики чудом спасли тюменца, которого пыталась убить сожительница

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Утром 3 мая пара из Ишима распивала алкоголь. На фоне алкогольного опьянения в женщине проснулось чувство ревности. Не совладав с эмоциями, она схватила нож и вонзила в грудь своему 45-летнему возлюбленному.
Мужчина остался жив благодаря медикам. 43-летнюю женщину обвиняют в покушении на убийство, она заключена под стражу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области мужчина убил своего сына. Он ударил его несколько раз поленом.