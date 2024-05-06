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Updated Сегодня, 07:18

В Тюменской области спасли мужчину, которого пыталась убить сожительница

Медики чудом спасли тюменца, которого пыталась убить сожительница

6 мая 2024, 07:16
Фото: 1MI

В Тюменской области спасли мужчину, которого пыталась убить сожительница

Женщина перебрала с алкоголем и схватилась за нож. Тюменку заключили под стражу.

Утром 3 мая пара из Ишима распивала алкоголь. На фоне алкогольного опьянения в женщине проснулось чувство ревности. Не совладав с эмоциями, она схватила нож и вонзила в грудь своему 45-летнему возлюбленному.

Мужчина остался жив благодаря медикам. 43-летнюю женщину обвиняют в покушении на убийство, она заключена под стражу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области мужчина убил своего сына. Он ударил его несколько раз поленом.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Уголовное дело#Расследования#Ишимский район#Покушение на убийство
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