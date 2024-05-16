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Главы МЧС и Минстроя России прибыли в Тюменскую область

Главы МЧС и Минстроя России провели совещание по паводку в Тюменской области

16 мая 2024, 03:22
Фото: МЧС России

Главы МЧС и Минстроя России прибыли в Тюменскую область

Рабочее совещание по паводковой ситуации в регионе прошло в Тобольске. Главы заслушали доклады о ходе работ по укреплению дамб и ликвидации последствий паводка.

Глава МЧС России Александр Куренков и глава Минстроя России Ирек Файзуллин провели в Тобольске рабочее совещание по паводковой ситуации в Тюменской области. На совещании был заслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб, в том числе в районах Ишима и трассы Тюмень — Омск в Абатском районе, а также о ликвидации последствий паводка и реализации мер соцподдержки.

«Спасибо, что отстояли все самые острые участки. Знаю, работа велась и ведётся круглосуточно. Я очень благодарен ребятам за такой ответственный и самоотверженный подход — все молодцы», — похвалил тюменцев Куренков.
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На данный момент в регионе наблюдается стабильное снижение уровня воды в реке Ишим. На освободившихся от воды территориях ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе начали дезинфицировать подтопленные дома. Вода постепенно уходит из района.

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