Главы МЧС и Минстроя России провели совещание по паводку в Тюменской области

Глава МЧС России Александр Куренков и глава Минстроя России Ирек Файзуллин провели в Тобольске рабочее совещание по паводковой ситуации в Тюменской области. На совещании был заслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб, в том числе в районах Ишима и трассы Тюмень — Омск в Абатском районе, а также о ликвидации последствий паводка и реализации мер соцподдержки.