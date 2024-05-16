Главы МЧС и Минстроя России провели совещание по паводку в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Глава МЧС России Александр Куренков и глава Минстроя России Ирек Файзуллин провели в Тобольске рабочее совещание по паводковой ситуации в Тюменской области. На совещании был заслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб, в том числе в районах Ишима и трассы Тюмень — Омск в Абатском районе, а также о ликвидации последствий паводка и реализации мер соцподдержки.
«Спасибо, что отстояли все самые острые участки. Знаю, работа велась и ведётся круглосуточно. Я очень благодарен ребятам за такой ответственный и самоотверженный подход — все молодцы», — похвалил тюменцев Куренков.
На данный момент в регионе наблюдается стабильное снижение уровня воды в реке Ишим. На освободившихся от воды территориях ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе начали дезинфицировать подтопленные дома. Вода постепенно уходит из района.