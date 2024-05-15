«Таких программ больше не будет»: что ждать после отмены льготной ипотеки в Тюмени?

Ипотека с господдержкой на новостройки под 8% годовых — одна из самых популярных льгот на рынке жилья. Она была запущена в 2020 году и несколько раз продлевалась. Она доступна всем гражданам РФ и распространяется только на покупку жилья от застройщика. Правда в последние месяцы условия выдачи жилищных кредитов по программе ужесточились, а первоначальный взнос вырос до 30%.