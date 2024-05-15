«Таких программ больше не будет»: что ждать после отмены льготной ипотеки в Тюмени?

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В Тюменской области и по всей России 1 июля 2024 года истекает срок действия двух наиболее популярных льготных ипотечных программ — ипотеки с господдержкой и семейной ипотеки. Эксперты давно называют вторую половину текущего года непростым периодом для рынка недвижимости. Аналитики рассказали, что происходит на рынке жилья в Тюменской области за 1,5 месяца до отмены льгот и к чему это приведет.
Ипотека с господдержкой на новостройки под 8% годовых — одна из самых популярных льгот на рынке жилья. Она была запущена в 2020 году и несколько раз продлевалась. Она доступна всем гражданам РФ и распространяется только на покупку жилья от застройщика. Правда в последние месяцы условия выдачи жилищных кредитов по программе ужесточились, а первоначальный взнос вырос до 30%.
Льготную семейную ипотеку под 6% тоже планировали выдавать до 1 июля 2024 года. Но президент Владимир Путин в ходе прямой линии поддержал ее продление. Пока официальных заявлений о ее продлении не было.
Возможно обе программы трансформируют, заявляют эксперты Минфина и Минстроя РФ.
На рынке новостроек с марта месяца наблюдается устойчивый рост спроса, рассказала «Нашему городу» сертифицированный аналитик рынка недвижимости Российской гильдии риелторов Александра Ряпосова.
«Застройщики продолжают выводить новые жилые комплексы и открывать продажи новых домов в строящихся проектах. Основным драйвером спроса на первичном рынке является льготная и семейная ипотека. Сейчас 1 июля 2024 года льготная ипотека должна завершиться, а из общедоступных на рынке останется только семейная ипотека, которую собираются продлить. Есть вероятность, что после отмены льготной ипотеки темпы продаж на первичном рынке замедлятся. Спрос может сместиться на вторичный рынок, где также можно купить „вчерашнюю новостройку“, — рассуждает эксперт.
По словам Ряпосовой, инфоповоды о закрытии льготной ипотеки мотивируют тюменцев быстрее брать ипотеку. Те, кто откладывал покупку, понимают, что нужно действовать сейчас, пока условия еще доступны.
В то же время, и застройщики понимают, что скоро могут лишиться возможности быстро распродавать квартиры:
«Сейчас застройщики для стимулирования спроса используют различные маркетинговые стратегии, различные дисконты, акции, траншевые ипотеки, рассрочки», — говорит аналитик.
Ряпосова подчеркивает, что даже крупные застройщики начнут снижать цены на квартиры после истечения сроков льготной ипотеки.
Эксперт по недвижимости Евгений Никольский рассказал «Нашему городу», что спрос на рынке недвижимости сейчас вырос, но нельзя сказать, что это ажиотаж.
По его словам, все надеются, что застройщикам будет некуда деваться и они начнут снижать цены, предлагать более выгодные условия клиентам. Поэтому никто не торопится. Плюсом, всем понятно, что семейная ипотека будет продлена. Но остается неизвестным то, будут ли ожесточены ее условия. Никольский в целом отмечает сложную ситуацию в сфере ипотечного кредитования:
«Так как банки ужесточили требования к заемщикам, и ипотечные кредиты выдаются меньше и только при большом первоначальном взносе, одобрений становится все меньше», — рассказывает эксперт.
Эксперты Александра Ряпосова и Евгений Никольский считают, что после отмены льгот на ипотечном рынке, фокус покупателей сместится на вторичку, но при этом не факт, что застройщики начнут снижать цены. Возможно, они еще глубже интегрируют свои акции в семейную ипотеку, а может введут долгосрочные ипотечные кредиты.
При этом, ЦБ не планирует снижать ключевую ставку, никаких экономических причин для этого нет.
Прибыль российских застройщиков в несколько раз возросла за последние четыре года, и просадку девелоперы выдержат, считают аналитики. Они подчеркивают, что таких программ льготной ипотеки больше не будет.