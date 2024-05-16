Без шансов на продолжение: тюменцам рассказали, какая разница в возрасте ломает брак

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Эксперты выяснили, что зачастую люди, вступающие в брак с партнером помоложе, сначала были счастливы, но позже это чувство исчезало. Помимо этого, партнеры со слишком большой разницей в возрасте хуже справляются с финансовыми проблемами, чем супруги с меньшей разницей. Какая же разница действительно опасна — рассказывает newia.ru.
Многие люди уверены, что разница в 10 лет — максимально возможная для счастливой семейной жизни, но некоторые все же считают, что и этого слишком много. Ученые из американского университета Эмори доказали, что вероятность развода при такой разнице возрастает примерно на 40%.
А вот разница в 20 лет, считают американские исследователи, приводит к разводу на 95% чаще, в сравнении с браком людей одного возраста. Тем не менее, есть и те, кто считает, что жизнь может быть счастливой и при такой разнице.
Исследователи установили, что оптимальную разницу в возрасте партнеров можно рассчитать по формуле. Для этого нужно разделить свой возраст на два и прибавить семь лет. То есть именно при таком соотношении возрастов союз людей, не являющихся ровесниками, имеет достаточно высокие шансы на счастливое продолжение.
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