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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Эксперты назвали самую неудачную разницу в возрасте между партнерами

Без шансов на продолжение: тюменцам рассказали, какая разница в возрасте ломает брак

16 мая 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты назвали самую неудачную разницу в возрасте между партнерами

Согласно статистике, многие семьи распадаются из-за сильной разницы в возрасте супругов. Однако одни возрастные диапазоны гораздо опаснее других.

Эксперты выяснили, что зачастую люди, вступающие в брак с партнером помоложе, сначала были счастливы, но позже это чувство исчезало. Помимо этого, партнеры со слишком большой разницей в возрасте хуже справляются с финансовыми проблемами, чем супруги с меньшей разницей. Какая же разница действительно опасна — рассказывает newia.ru.

10 лет

Многие люди уверены, что разница в 10 лет — максимально возможная для счастливой семейной жизни, но некоторые все же считают, что и этого слишком много. Ученые из американского университета Эмори доказали, что вероятность развода при такой разнице возрастает примерно на 40%.

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20 лет

А вот разница в 20 лет, считают американские исследователи, приводит к разводу на 95% чаще, в сравнении с браком людей одного возраста. Тем не менее, есть и те, кто считает, что жизнь может быть счастливой и при такой разнице.

Оптимальная разница

Исследователи установили, что оптимальную разницу в возрасте партнеров можно рассчитать по формуле. Для этого нужно разделить свой возраст на два и прибавить семь лет. То есть именно при таком соотношении возрастов союз людей, не являющихся ровесниками, имеет достаточно высокие шансы на счастливое продолжение.

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