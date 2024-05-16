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В Тюменской области до 2025 года закроют на ремонт детский сад

В селе под Тюменью закрыли детсад. Родителям предложили варианты в 20 км от села

16 мая 2024, 06:15
Фото: 1MI

В Тюменской области до 2025 года закроют на ремонт детский сад

Жители тюменского села Чикча остались без детского сада. Дошкольное учреждение закрывают капитальный ремонт, а детей переводят на время реконструкции в другие дошкольные учреждения.
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Дети

Так как всем детям мест в ближайших детсадах не хватает, некоторых ребят отправляют в учреждения, которые находятся на расстоянии 20 километров от села. Родители данной ситуацией возмущены и не знают, что теперь делать.

По словам одной из родительниц, садик закрывают на капремонт 17 мая — откроют его вновь лишь через год.

«Из трех групп разной возрастной категории — в каждой около 30 человек — зачислили по детским садам, которые находятся рядом (Якуши, Есаулова), только 20 человек. Остальным предложили ездить за 20 километров в детские сады или посидеть дома. Взяли только детей первой очереди. Обещали акцент сделать на работающих родителях. В итоге нам, работающим, предложили ездить в Антипино или в Криводанова», — возмутилась женщина в беседе с 72.RU.

В самом детском саду комментировать сложившуюся ситуацию отказались. Направлен запрос управление образования администрации Тюменского района направлен запрос. Комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени откроют семейный инклюзивный центр в здании пансионата имени Оловянникова. Работы по реконструкции пансионата завершат в 2025 году.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Дети#Новости тюмени#Детский сад#Капремонт
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