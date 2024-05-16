В селе под Тюменью закрыли детсад. Родителям предложили варианты в 20 км от села

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Так как всем детям мест в ближайших детсадах не хватает, некоторых ребят отправляют в учреждения, которые находятся на расстоянии 20 километров от села. Родители данной ситуацией возмущены и не знают, что теперь делать.
По словам одной из родительниц, садик закрывают на капремонт 17 мая — откроют его вновь лишь через год.
«Из трех групп разной возрастной категории — в каждой около 30 человек — зачислили по детским садам, которые находятся рядом (Якуши, Есаулова), только 20 человек. Остальным предложили ездить за 20 километров в детские сады или посидеть дома. Взяли только детей первой очереди. Обещали акцент сделать на работающих родителях. В итоге нам, работающим, предложили ездить в Антипино или в Криводанова», — возмутилась женщина в беседе с 72.RU.
В самом детском саду комментировать сложившуюся ситуацию отказались. Направлен запрос управление образования администрации Тюменского района направлен запрос. Комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени откроют семейный инклюзивный центр в здании пансионата имени Оловянникова. Работы по реконструкции пансионата завершат в 2025 году.