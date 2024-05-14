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Published Сегодня, 09:22

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В Тюмени за незаконную выдачу займов прикрыли 18 комиссионок

Первый случай в стране: 18 комиссионок в Тюмени прикрыли за незаконную выдачу займов

14 мая 2024, 09:22
Фото: 1MI

В Тюмени за незаконную выдачу займов прикрыли 18 комиссионок

Комиссионные магазины выдавали займы, маскируя их договорами купли-продажи. За это владельца сети неоднократно привлекали к ответственности.

В Тюмени возбудили уголовное дело по статье «Незаконное осуществление деятельности по выдаче потребительских кредитов». Этот случай стал первым в стране, отметили в пресс-службе Банка России.

18 комиссионок под брендом «Деньги сегодня» выдавали займы, которые маскировались договорами купли-продажи. Тюменцы продавали свои вещи и выкупали их по завешенной цене — процент скрывался именно за этой разницей.

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Была и другая схема — заключение договора комиссии, в котором комиссионером выступал нелегальный кредитор. Владелец сети, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконную выдачу займов, проходит по делу подозреваемым.

Ранее «Наш город» писал, что директор сети частных детских садов три года обворовывал бюджет Тюмени. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Микрозаймы#Займ
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