Первый случай в стране: 18 комиссионок в Тюмени прикрыли за незаконную выдачу займов

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В Тюмени возбудили уголовное дело по статье «Незаконное осуществление деятельности по выдаче потребительских кредитов». Этот случай стал первым в стране, отметили в пресс-службе Банка России.
18 комиссионок под брендом «Деньги сегодня» выдавали займы, которые маскировались договорами купли-продажи. Тюменцы продавали свои вещи и выкупали их по завешенной цене — процент скрывался именно за этой разницей.
Была и другая схема — заключение договора комиссии, в котором комиссионером выступал нелегальный кредитор. Владелец сети, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконную выдачу займов, проходит по делу подозреваемым.
Ранее «Наш город» писал, что директор сети частных детских садов три года обворовывал бюджет Тюмени. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.