Кому в Тюмени готовы платить более 300 тысяч рублей в месяц

Инженеру-проектировщику с опытом работы от трех лет и высшим профильным образованием предлагают зарплату от 321 тысячи рублей в буровой компании в Тюмени. Должностные обязанности: проектирование профиля скважин, расчет моментов и нагрузок для всех секций скважины, расчет траектории ствола скважины, а также оперативная корректировка в процессе бурения; расчет буримости скважин (расчет режимов, моментов, весов, гидравлики) и т. д.