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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

В Тюмени самые большие зарплаты готовы платить риелтору и инженеру

Кому в Тюмени готовы платить более 300 тысяч рублей в месяц

7 мая 2024, 04:56
Фото: 1MI

В Тюмени самые большие зарплаты готовы платить риелтору и инженеру

В Тюменской области озвучили топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий мая. По данным портала «Работа России» более 250 тысяч рублей в регионе готовы платить риелтору, инженеру-проектировщику и производителю работ.

Риелтору обещают заработок до 500 тысяч рублей в одной из компаний областной столицы. В должностные обязанности будет входить работа с клиентами по покупке и продаже квартир, ведение деловых переговоров, сбор информации реклама объектов.

Инженеру-проектировщику с опытом работы от трех лет и высшим профильным образованием предлагают зарплату от 321 тысячи рублей в буровой компании в Тюмени. Должностные обязанности: проектирование профиля скважин, расчет моментов и нагрузок для всех секций скважины, расчет траектории ствола скважины, а также оперативная корректировка в процессе бурения; расчет буримости скважин (расчет режимов, моментов, весов, гидравлики) и т. д.

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Производителю работ, готовому к работе вахтами в Красноярском крае, в Тюмени обещают заработок не менее 258 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы не менее трех лет в строительстве энергокомплексов и обустройстве кустовых площадок и высшее образование.

До 250 тысяч рублей в Тюменской области также может заработать электросварщик ручной сварки 6 разряда с опытом работы от 5 лет, до 234 тысяч — моторист цементировочного агрегата 6 разряда.

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