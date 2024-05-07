Кому в Тюмени готовы платить более 300 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
Риелтору обещают заработок до 500 тысяч рублей в одной из компаний областной столицы. В должностные обязанности будет входить работа с клиентами по покупке и продаже квартир, ведение деловых переговоров, сбор информации реклама объектов.
Инженеру-проектировщику с опытом работы от трех лет и высшим профильным образованием предлагают зарплату от 321 тысячи рублей в буровой компании в Тюмени. Должностные обязанности: проектирование профиля скважин, расчет моментов и нагрузок для всех секций скважины, расчет траектории ствола скважины, а также оперативная корректировка в процессе бурения; расчет буримости скважин (расчет режимов, моментов, весов, гидравлики) и т. д.
Производителю работ, готовому к работе вахтами в Красноярском крае, в Тюмени обещают заработок не менее 258 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы не менее трех лет в строительстве энергокомплексов и обустройстве кустовых площадок и высшее образование.
До 250 тысяч рублей в Тюменской области также может заработать электросварщик ручной сварки 6 разряда с опытом работы от 5 лет, до 234 тысяч — моторист цементировочного агрегата 6 разряда.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер средней заработной платы за год увеличился на 17,4% и составил более 77,5 тысячи рублей по итогам февраля 2024 года.