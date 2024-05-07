Сумасшедшая погода: тюменцам обещают грозы, снег и штормовой ветер

На юге Тюменской области во вторник, 7 мая, ожидаются грозы, сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах пройдут небольшие и умеренные дожди, в Уватском районе возможны осадки в виде снега. День пройдет при переменной облачности.

Днем столбики термометров поднимутся до +10…+15, в ночные часы опустятся до -2….+3. Также ночью местами вероятны осадки в виде мокрого снега. В Тюмени 7 мая синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 6,3 м/с. Утром +6…+10, днем воздух прогреется до +12. В темное время суток температура воздуха составит +4…+6. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:35, закат в 20:33, продолжительность дня 15 часов 58 минут. В Тобольске 7 мая синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 6 м/с. Утром ожидается +7…+11, днем до +10….+11, в темное время суток температура воздуха составит +1…+6. УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:19, закат в 20:28, продолжительность дня 16 часов 9 минут. Многодетные семьи из Решетникова не могут выехать из деревни из-за отсутствия дорог Узнать подробнее В Ялуторовске 7 мая ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 7 м/с. В утренние часы термометры покажут +8…+11, днем до +10…+11, в темное время суток температура воздуха составит +3…+6. УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:35 закат в 20:28, продолжительность дня 15 часов 53 минуты. В Заводоуковске 7 мая ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 6,5 м/с. Утром термометры покажут +8…+11, днем поднимутся до +12. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +2…+6. УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:34, закат в 20:26, продолжительность дня 15 часов 52 минуты. В Ишиме 7 мая ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 6,9 м/с. В утренние часы термометры покажут +9…+12, к обеду воздух прогреется до +13…+14. В темное время суток температура воздуха составит +2…+7 . УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:25, закат в 20:13, продолжительность дня 15 часов 48 минут. Читайте также: Проезд по одной из дорог в Тюмени перекроют на месяц. КАРТА Потеплеет до +22: в Тюмень вернется летняя погода В Тюмени пересчитали ветеранов Великой Отечественной войны и предложили им помочь