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Сумасшедшая погода: тюменцам обещают грозы, снег и штормовой ветер

Сумасшедшая погода: тюменцам обещают грозы, снег и штормовой ветер

7 мая 2024, 01:04
Фото: 1MI
На юге Тюменской области во вторник, 7 мая, ожидаются грозы, сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах пройдут небольшие и умеренные дожди, в Уватском районе возможны осадки в виде снега. День пройдет при переменной облачности.

Днем столбики термометров поднимутся до +10…+15, в ночные часы опустятся до -2….+3. Также ночью местами вероятны осадки в виде мокрого снега.

В Тюмени 7 мая синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 6,3 м/с. Утром +6…+10, днем воздух прогреется до +12. В темное время суток температура воздуха составит +4…+6.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:35, закат в 20:33, продолжительность дня 15 часов 58 минут.

В Тобольске 7 мая синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 6 м/с. Утром ожидается +7…+11, днем до +10….+11, в темное время суток температура воздуха составит +1…+6.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:19, закат в 20:28, продолжительность дня 16 часов 9 минут.

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В Ялуторовске 7 мая ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 7 м/с. В утренние часы термометры покажут +8…+11, днем до +10…+11, в темное время суток температура воздуха составит +3…+6.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:35 закат в 20:28, продолжительность дня 15 часов 53 минуты.

В Заводоуковске 7 мая ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 6,5 м/с. Утром термометры покажут +8…+11, днем поднимутся до +12. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +2…+6.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:34, закат в 20:26, продолжительность дня 15 часов 52 минуты.

В Ишиме 7 мая ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 6,9 м/с. В утренние часы термометры покажут +9…+12, к обеду воздух прогреется до +13…+14. В темное время суток температура воздуха составит +2…+7 .

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:25, закат в 20:13, продолжительность дня 15 часов 48 минут.

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