В Тюмени пересчитали ветеранов Великой Отечественной войны и предложили им помочь

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Кроме того, в областной столице живут 43 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 34 жителя блокадного Ленинграда, 11 инвалидов Великой Отечественной войны, пишет Вслух.Ру.
«Мы предлагаем всем желающим принять участие в благотворительной акции и пополнить счет „Победа“. За подписью главы города Руслана Кухарука были направлены письма, в которых есть информация, как это можно сделать», — говорит Дина Горковец.
По словам председателя Тюменского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николая Сбродова, в этом году юридические лица и обычные тюменцы перечислили на счет «Победа» для ветеранов около 600 тысяч рублей.
«Проведена большая работа по использованию нашего фонда „Победа“. В преддверии Дня Победы ветераны получили памятные подарки и продовольственные наборы», — отметил Николай Сбродов.
Также за счет фонда «Победа» были организованы поздравления юбиляров. Ветераны смогут использовать материальную помощь на покупку необходимых вещей, предметов обихода, бытовой техники, мебели.
В преддверии 9 Мая граждане могут присоединиться к акции и направить свой дневной заработок или другую сумму на поддержку героев, благодаря кому Россия празднует День Победы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году 9 мая не состоится традиционная акция «Бессмертный полк» из-за действующего запрета на проведение массовых мероприятий. В 2023 году акция тоже была отменена.