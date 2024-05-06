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В Тюмени пересчитали ветеранов Великой Отечественной войны и предложили им помочь

В Тюмени пересчитали ветеранов Великой Отечественной войны и предложили им помочь

6 мая 2024, 08:03
Фото: 1MI
Более 960 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Тюмени. В том числе 25 участников, 849 тружеников тыла. Об этом сообщила на заседании в городской думы озвучила заместитель главы Тюмени Дина Горковец.

Кроме того, в областной столице живут 43 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 34 жителя блокадного Ленинграда, 11 инвалидов Великой Отечественной войны, пишет Вслух.Ру.

«Мы предлагаем всем желающим принять участие в благотворительной акции и пополнить счет „Победа“. За подписью главы города Руслана Кухарука были направлены письма, в которых есть информация, как это можно сделать», — говорит Дина Горковец.

По словам председателя Тюменского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николая Сбродова, в этом году юридические лица и обычные тюменцы перечислили на счет «Победа» для ветеранов около 600 тысяч рублей.

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«Проведена большая работа по использованию нашего фонда „Победа“. В преддверии Дня Победы ветераны получили памятные подарки и продовольственные наборы», — отметил Николай Сбродов.

Также за счет фонда «Победа» были организованы поздравления юбиляров. Ветераны смогут использовать материальную помощь на покупку необходимых вещей, предметов обихода, бытовой техники, мебели.

В преддверии 9 Мая граждане могут присоединиться к акции и направить свой дневной заработок или другую сумму на поддержку героев, благодаря кому Россия празднует День Победы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году 9 мая не состоится традиционная акция «Бессмертный полк» из-за действующего запрета на проведение массовых мероприятий. В 2023 году акция тоже была отменена.

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