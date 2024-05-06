Потеплеет до +22: в Тюмень вернется летняя погода

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Правда, «лето» продержится только один день — в четверг, в День Победы, в Тюмени похолодает до +13….+15, ветер усилится до 14 м/с, а за сутки выпадет около 9 мм осадков. Дождливая погода сохранится и в пятницу, 10 мая.
Суббота и воскресенье, 11 и 12 мая пройдет без дождей при переменной облачности — максимальная температура воздуха в эти дни составит +15….+17.
Вторая декада месяца будет дождливой — по прогнозам синоптиков, осадки ожидаются на протяжении всей следующей недели. При этом днем термометры будут показывать +12…+15, в темное время суток +1…+7.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую пятницу на Тюмень обрушился аномальный снегопад. За 12 часов в областной столице выпала половина месячной нормы осадков.