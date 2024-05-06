Потеплеет до +22: в Тюмень вернется летняя погода

Правда, «лето» продержится только один день — в четверг, в День Победы, в Тюмени похолодает до +13….+15, ветер усилится до 14 м/с, а за сутки выпадет около 9 мм осадков. Дождливая погода сохранится и в пятницу, 10 мая.