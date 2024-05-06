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Published Сегодня, 08:21

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В Тюмени потеплеет 8 мая до +22

Потеплеет до +22: в Тюмень вернется летняя погода

6 мая 2024, 08:21
Фото: 1MI

В Тюмени потеплеет 8 мая до +22

В середине этой недели в Тюмень вернется почти летняя погода. В среду, 8 мая, несмотря на дожди в областной столице воздух прогреется до +10…+22. Такой прогноз озвучили метеорологи.

Правда, «лето» продержится только один день — в четверг, в День Победы, в Тюмени похолодает до +13….+15, ветер усилится до 14 м/с, а за сутки выпадет около 9 мм осадков. Дождливая погода сохранится и в пятницу, 10 мая.

Суббота и воскресенье, 11 и 12 мая пройдет без дождей при переменной облачности — максимальная температура воздуха в эти дни составит +15….+17.

Вторая декада месяца будет дождливой — по прогнозам синоптиков, осадки ожидаются на протяжении всей следующей недели. При этом днем термометры будут показывать +12…+15, в темное время суток +1…+7.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую пятницу на Тюмень обрушился аномальный снегопад. За 12 часов в областной столице выпала половина месячной нормы осадков.

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