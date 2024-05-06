Таксиста-мигранта поймали в Тобольске и выгнали из России

В суде мужчина вину свою признал и пояснил, что он ничего не знал о действующих ограничениях. Тобольский городской суд привлек мигранта к административной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3,5 тысячи рублей, с применением административного выдворения за пределы Российской Федерации.