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В Тобольске поймали таксиста-мигранта и выгнали з России

Таксиста-мигранта поймали в Тобольске и выгнали из России

6 мая 2024, 07:30
Фото: 1MI

В Тобольске поймали таксиста-мигранта и выгнали з России

В Тобольске поймали мигранта, который, несмотря на запрет введенный в регионе на работу иностранцев в сфере пассажирских перевозок, работал таксистом.

В суде мужчина вину свою признал и пояснил, что он ничего не знал о действующих ограничениях. Тобольский городской суд привлек мигранта к административной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3,5 тысячи рублей, с применением административного выдворения за пределы Российской Федерации.

До момента выдворения из России мигрант-таксист будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень начали возвращаться на заработки мигранты. И за последнее время их услуги значительно подорожали — теперь минимальный ценник за за какую-либо выполненную работу начинается от 3 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Мигранты#Новости тюмени#Такси#Запрет#Служба такси
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