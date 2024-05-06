Таксиста-мигранта поймали в Тобольске и выгнали из России

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В суде мужчина вину свою признал и пояснил, что он ничего не знал о действующих ограничениях. Тобольский городской суд привлек мигранта к административной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3,5 тысячи рублей, с применением административного выдворения за пределы Российской Федерации.
До момента выдворения из России мигрант-таксист будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень начали возвращаться на заработки мигранты. И за последнее время их услуги значительно подорожали — теперь минимальный ценник за за какую-либо выполненную работу начинается от 3 тысяч рублей.