Новый сервис каршеринга появился в Тюмени

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Published Сегодня, 03:50
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Известно, что 60% каршеринга принадлежит Евгению Зотову, владельцу «ФАВОРИТ-М», предоставляющей в аренду автомобили в Волгограде под брендом Еasydrive24. Вторым совладельцем тюменского каршеринга стал местный предприниматель Сергей Комаров, которому принадлежат стройкомпании «Дока» и «Автоспецтех-Инвест», пишет РБК Тюмень.
На сайте сервиса по прокату авто указано, что автопарк состоит из 400 бюджетных и премиальный автомобилей. Правда, в настоящее время модельный ряд включает только несколько Chery Tiggo различных модификаций. Стоимость минуты аренды — 17,27-20,02 рубля.
Пользователями сервиса могут стать лица, достигшие 19-ти лет, со стажем вождения в категории «В» — не менее 1 года.
Ранее «Наш Город» писал, что компания Cars7 начала предоставлять тюменцам в аренду авто элитного класса Audi TT, Ford Mustang и Chevrolet Camaro. Стоимость минуты проката такого авто начинается от 50 рублей.