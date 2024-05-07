Новый сервис каршеринга появился в Тюмени

На сайте сервиса по прокату авто указано, что автопарк состоит из 400 бюджетных и премиальный автомобилей. Правда, в настоящее время модельный ряд включает только несколько Chery Tiggo различных модификаций. Стоимость минуты аренды — 17,27-20,02 рубля.