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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Диетолог рассказала тюменцам, как худеть на шашлыках.

«Ешь и худей»: диетолог рассказала тюменцам, как худеть на шашлыках

7 мая 2024, 11:48
Фото: 1MI
Диетолог рассказала тюменцам, как худеть на шашлыках.

Диетолог рассказала тюменцам, как худеть на шашлыках

Май традиционно считается месяцем частых выездов на природу или на дачу, сопровождающихся приготовлением мяса на огне. Однако некоторые все же стараются обходиться овощами на гриле, опасаясь калорийности шашлыка. Диетолог Виктория Антонова рассказала, как наслаждаться мясом, не опасаясь за фигуру.

Самым опасным для фигуры диетолог считает страх перед едой. А потому любителям шашлыка она советует не отказываться от любимого блюда.

«Старайтесь выбирать нежирные виды мяса и сдабривайте вашу тарелку с шашлыком приличной порцией овощей. Соусы старайтесь готовить сами и из натуральных продуктов. Покупные варианты — это всегда лишние и бесполезные калории. Но самое вредное к шашлыку — это алкоголь. Он сам по себе калориен, так еще и провоцирует переедание», — говорит Антонова.

Она отмечает, что выходные на природе с шашлыком не помешают вашему похудению, а напротив, могут его стимулировать, если вы будете соблюдать указанные правила и сопроводите свой выезд активными занятиями на свежем воздухе.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, какие продукты мешают процессу похудения, но и способны привести к набору лишнего веса.

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