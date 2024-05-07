«Ешь и худей»: диетолог рассказала тюменцам, как худеть на шашлыках

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Самым опасным для фигуры диетолог считает страх перед едой. А потому любителям шашлыка она советует не отказываться от любимого блюда.
«Старайтесь выбирать нежирные виды мяса и сдабривайте вашу тарелку с шашлыком приличной порцией овощей. Соусы старайтесь готовить сами и из натуральных продуктов. Покупные варианты — это всегда лишние и бесполезные калории. Но самое вредное к шашлыку — это алкоголь. Он сам по себе калориен, так еще и провоцирует переедание», — говорит Антонова.
Она отмечает, что выходные на природе с шашлыком не помешают вашему похудению, а напротив, могут его стимулировать, если вы будете соблюдать указанные правила и сопроводите свой выезд активными занятиями на свежем воздухе.
Ранее «Наш город» сообщал о том, какие продукты мешают процессу похудения, но и способны привести к набору лишнего веса.