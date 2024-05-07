Тюменцы вынудили Sony вернуть известную игру в Россию

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Покупали игру многие тюменцы еще в марте текущего года. Поиграв пару месяцев они обнаружили, что доступ к игре закрыт из-за того, что компания Sony обязала привязать платформу, с которой была куплена игра, к своему сервису, который недоступен для россиян и представителей широкого ряда других стран.
«То есть мы игру купили, но играть уже не можем. Тогда все стали массово обращаться в поддержку с требованием вернуть деньги. И некоторым, по слухам, их даже стали возвращать, мне же дважды в этом отказали. Вместе с этим все игроки России и наши тюменские активно писали негативные отзывы на игру и обсуждали это не очень приятное решение в интернете. В итоге — мы победили и необходимость привязки компания отменила. теперь игра снова нам доступна», — рассказал «Нашему городу» тюменский геймер Никита Валиев.
Тюменец также отмечает, что тюменцы собирались даже писать коллективную жалобу, однако своего им удалось добиться до начала сбора местных геймеров.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 18-летний житель Тюмени упал в обморок на работе. Причиной плохого состояния парня стало недосыпание после многочисленных ночей за компьютерными играми.