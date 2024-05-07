Тюменцы вынудили Sony вернуть известную игру в Россию

Покупали игру многие тюменцы еще в марте текущего года. Поиграв пару месяцев они обнаружили, что доступ к игре закрыт из-за того, что компания Sony обязала привязать платформу, с которой была куплена игра, к своему сервису, который недоступен для россиян и представителей широкого ряда других стран.