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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:49

Тюменцы вынудили конгломерат Sony вернуть известную игру в Россию.

Тюменцы вынудили Sony вернуть известную игру в Россию

7 мая 2024, 09:47
Фото: 1MI
Тюменцы вынудили конгломерат Sony вернуть известную игру в Россию.

Тюменцы вынудили конгломерат Sony вернуть известную игру в Россию

Игровое комьюнити Тюменской области в последние дни участвовала в активной борьбе с компанией Sony, выпустившей популярную игру Helldivers 2. Японский конгломерат закрыл доступ к игре для россиян, которые ужу купили игру, стоимость которой превышала 3 тысячи рублей.

Покупали игру многие тюменцы еще в марте текущего года. Поиграв пару месяцев они обнаружили, что доступ к игре закрыт из-за того, что компания Sony обязала привязать платформу, с которой была куплена игра, к своему сервису, который недоступен для россиян и представителей широкого ряда других стран.

«То есть мы игру купили, но играть уже не можем. Тогда все стали массово обращаться в поддержку с требованием вернуть деньги. И некоторым, по слухам, их даже стали возвращать, мне же дважды в этом отказали. Вместе с этим все игроки России и наши тюменские активно писали негативные отзывы на игру и обсуждали это не очень приятное решение в интернете. В итоге — мы победили и необходимость привязки компания отменила. теперь игра снова нам доступна», — рассказал «Нашему городу» тюменский геймер Никита Валиев.

Тюменец также отмечает, что тюменцы собирались даже писать коллективную жалобу, однако своего им удалось добиться до начала сбора местных геймеров.

18-летний житель Тюмени упал в обморок на работе из-за компьютерных игр
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 18-летний житель Тюмени упал в обморок на работе. Причиной плохого состояния парня стало недосыпание после многочисленных ночей за компьютерными играми.

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